Santa Fe Klan denuncia disparos de policías de Guanajuato contra su familia

...

El rapero guanajuatense Ángel Quesada, conocido como Santa Fe Klan, afirmó que elementos de la Policía Municipal de Guanajuato dispararon contra integrantes de su familia frente a su tienda oficial y acusó a los uniformados de hostigar a vecinos y trabajadores del barrio. Señala que posee videos y datos de los agentes, mientras que autoridades municipales y estatales no han emitido pronunciamiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/08/2026 11:25 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 12:16 PM.