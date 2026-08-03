Santa Fe Klan denuncia disparos de policías de Guanajuato contra su familia

El artista Ángel Quesada, mejor conocido como Santa Fe Klan, denunció en redes sociales que durante la madrugada del lunes elementos de la Policía Municipal de Guanajuato habrían disparado contra miembros de su familia mientras se encontraban fuera de su tienda oficial, ubicada en la colonia Santa Fe.
En su publicación, el rapero aseguró contar con videos del hecho y con la identificación de los nombres, placas y números de patrulla de los agentes involucrados. “Por si algo le pasa a mi familia o se me pierde algo en mis estudios, tienda, barberías, tatuajes, tenemos cámaras en todo el barrio”, escribió, añadiendo que los uniformados intentaron ingresar a su domicilio y que mantienen una campaña de hostigamiento contra vecinos y trabajadores de la zona.
Según informó el propio artista, los presuntos disparos ocurrieron mientras su familia se encontraba fuera de la tienda; no se especificó si hubo heridos. Tras la denuncia, se instaló un dispositivo de seguridad en su domicilio, pero hasta el cierre de esta nota ni la administración municipal ni la estatal han emitido una postura oficial.
Santa Fe Klan es una figura cercana a la comunidad de Santa Fe, donde suele organizar encuentros, actividades y eventos abiertos a sus seguidores. En los últimos meses ha invitado a sus fanáticos a ensayos, a ver partidos de fútbol y a compartir alimentos y bebidas en sus locales, reforzando su vínculo con el barrio.
La publicación original fue realizada en su cuenta de Facebook y eliminada pocas horas después. La falta de respuesta por parte de las autoridades genera incertidumbre y alimenta la preocupación de los residentes, que ahora esperan que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad en la zona.