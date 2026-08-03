Testimonios revelan que Liam Payne se arrodilló y rogó no ser dejado solo antes de su caída fatal

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A casi dos años de la muerte del exintegrante de One Direction en Buenos Aires, dos mujeres que estuvieron con él la noche del 16 de octubre de 2024 declararon bajo juramento que Payne, tras una discusión por dinero, se arrodilló y les suplicó que no lo abandonaran, momentos antes de caer del balcón del hotel CasaSur Palermo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/08/2026 04:04 PM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 06:45 PM.