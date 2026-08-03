Yahir se sincera sobre el dolor de ver a su madre con Alzheimer

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El cantante Yahir abrió su corazón en La Casa de los Famosos México 2026 al hablar del avance del Alzheimer que padece su madre, describiendo el sufrimiento que le produce y la importancia de detectar la enfermedad a tiempo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/08/2026 01:37 PM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 03:44 PM.