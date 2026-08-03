Yahir se sincera sobre el dolor de ver a su madre con Alzheimer

Durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026, el intérprete de "Alucinado" y ex‑concursante de La Academia, Yahir, concedió una entrevista emotiva con el influencer Ese Pérez, en la que confesó el profundo dolor que le genera observar el deterioro cognitivo de su madre a causa del Alzheimer.
Al ser cuestionado sobre su sentir, el cantante respondió sin rodeos: "Me parte el alma. Aparte, ya lo veíamos venir. O sea, venía cada vez peor". Explicó que los primeros indicios de la enfermedad se manifestaron en la pérdida de nombres y que, con el tiempo, la condición se complicó al combinarse con otras dolencias.
Yahir relató que, aunque su madre reconoce su presencia, en ocasiones no recuerda haberlo visto el día anterior. "Cuando nos encontramos, corre a mis brazos y me saluda con gran euforia", señaló, subrayando la mezcla de ternura y frustración que vive la familia.
El artista también aprovechó la conversación para hacer un llamado a la sociedad: la detección temprana del Alzheimer es crucial y, a diferencia de años atrás, ahora se le brinda la seriedad que merece. Añadió que su madre cuenta con cuidados permanentes, lo que le brinda cierta tranquilidad, pero insiste en que la concientización y el apoyo continuo son esenciales.
El emotivo testimonio de Yahir ha resonado entre los televidentes, quienes han expresado su apoyo a través de las redes sociales, recordando la importancia de acompañar a las familias que enfrentan esta enfermedad neurodegenerativa.