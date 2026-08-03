Yuri revela que padeció cáncer de intestino hace cuatro años durante la pandemia

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La cantante Yuri confirmó en una entrevista exclusiva con ‘Ventaneando’ que le diagnosticaron un tumor de 1.5 cm en el intestino durante la crisis sanitaria de COVID‑19, y que la detección precoz evitó una posible metástasis.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/08/2026 02:39 PM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 03:38 PM.