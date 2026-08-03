Yuri revela que padeció cáncer de intestino hace cuatro años durante la pandemia

Yuri, una de las voces más emblemáticas de la música mexicana, habló en exclusiva con el programa Ventaneando sobre un episodio crítico de su vida: el diagnóstico de cáncer de intestino hace cuatro años, mientras la pandemia de COVID‑19 azotaba al país.
Durante la entrevista, la artista explicó que la enfermedad fue descubierta de manera accidental cuando, al someterse a una cirugía de vesícula, los médicos utilizaron una cámara laparoscópica para inspeccionar sus órganos internos. En esa revisión se identificó un tumor de aproximadamente un centímetro y medio en el intestino grueso, el cual fue extirpado exitosamente.
Los especialistas le advirtieron que, de no haberse realizado el examen, el tumor podría haber progresado y generado metástasis, una complicación que habría puesto en riesgo su vida. La cantante agradeció la intervención oportuna y el tratamiento recibido, subrayando que se encuentra libre de la enfermedad desde entonces.
Yuri también comentó que, a su parecer, su cáncer estuvo relacionado con el consumo excesivo de productos “light” y bajos en calorías, los cuales ingirió en un intento de mantener su figura bajo un régimen estricto. Sin embargo, aclaró que no existe evidencia científica que vincule directamente estos alimentos con la aparición de tumores.
Además de abordar su salud, la entrevista incluyó opiniones de la artista sobre la polémica que rodea a Paulina Rubio por supuestos incumplimientos de pago de vestuario, y reflexiones sobre su trayectoria musical y proyectos futuros.
La revelación de Yuri llega en un momento en que la conversación pública sobre la detección temprana del cáncer y la importancia de los exámenes preventivos se vuelve cada vez más relevante, especialmente en contextos de alta carga sanitaria como la pandemia.