Adrián Marcelo pone condición para volver a La Casa de los Famosos

...

El influencer regiomontano rechazó la invitación para integrarse al panel de La Casa de los Famosos y declaró que solo aceptaría regresar al reality como conductor principal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 08:02 AM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 08:17 AM.