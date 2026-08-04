Adrián Marcelo pone condición para volver a La Casa de los Famosos

El conductor e influencer Adrián Marcelo dejó clara su postura respecto a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. En una transmisión reciente, el regiomontano negó rotundamente la propuesta de la productora Rosa María Noguerón de participar como panelista junto a René Franco o Pablo Chagra, argumentando que su único interés es desempeñarse como conductor del programa.
Marcelo explicó que, de considerarse una nueva incorporación al reality, lo haría exclusivamente en el rol de anfitrión de las galas, posición que, según él, se alinea con su perfil y experiencia. La productora había manifestado su deseo de contar con él en las emisiones, tras la participación de exparticipantes como Mariana Echeverría, pero el influencer descartó la oferta al no cumplir con sus condiciones.
En declaraciones previas, Marcelo había reiterado su intención de volver al formato solo como conductor, señalando que esa era la razón por la que rechazó la invitación para integrarse al equipo de panelistas. Asimismo, se rumoró que habría planteado exigencias relacionadas con futuros proyectos televisivos durante sus negociaciones, aunque TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog no confirmaron dichos detalles.
El debate generado por la postura de Marcelo ha alimentado la conversación en redes sociales y medios de espectáculos, donde se discute la viabilidad de su posible regreso y el impacto que tendría en la dinámica del reality.