Aldo Rendón solicita su salida de “La casa de los famosos México 2026”: ¿qué motivó su hartazgo?

La controversia se desató antes de la gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026, cuando Aldo Rendón manifestó su deseo de abandonar el programa. El influencer, de 47 años, se mostró visiblemente irritado por una falla en su vestuario y, al ser llamado a colocarse el micrófono, respondió con sarcasmo: “¿Para qué quieres que me ponga el micrófono?”.
El conflicto escaló cuando el asesor de imagen del programa, sin mediar, le pidió a la directora del reality, conocida como “la Jefa”, que lo retirara del concurso. Afortunadamente, la diseñadora Yanet García logró solucionar el problema de la ropa, pero el momento quedó registrado en redes sociales, generando una ola de comentarios y memes.
Hasta ese instante, Aldo era uno de los nominados de la temporada, tras haber sido puesto en la placa por Arantza Ruiz en una dinámica del estreno. A pesar de los roces, el participante había intentado integrarse con sus compañeros y había recibido el apoyo de una parte del público, que lanzó campañas para evitar su eliminación.
Los seguidores se dividieron: algunos lo catalogaron como “el que siempre se queja”, mientras que otros temen que la presión del reality lo lleve a renunciar. En caso de que decida marcharse, el programa perdería a uno de sus candidatos favoritos para la gran final y los 4 millones de pesos del premio.
Rendón, conocido por su humor negro y su estilo sin filtro, ha trabajado más de dos décadas en la industria de la moda, colaborando con figuras como Thalía y Paulina Rubio. Su presencia en La casa ha sido marcada por polémicas, incluyendo una disputa previa con otra influencer antes de su ingreso al programa.
El futuro de Aldo en el reality sigue en el aire. Mientras la audiencia espera la decisión del participante, la producción del programa no ha emitido un comunicado oficial sobre su posible salida.