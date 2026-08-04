Aldo Rendón solicita su salida de “La casa de los famosos México 2026”: ¿qué motivó su hartazgo?

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El influencer y asesor de moda Aldo Rendón, uno de los participantes más polémicos del reality, pidió abandonar el programa tras una discusión por su vestuario y el uso del micrófono. El incidente, ocurrido antes de la gala de eliminación, reavivó el debate entre seguidores y críticos sobre su permanencia en la competencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 08:02 AM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 08:15 AM.