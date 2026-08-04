Alma Cero confirma alopecia por tracción y anuncia trasplante capilar

Alma Cero confirmó que sufre alopecia por tracción, una condición que se originó en su infancia cuando, según su relato, la sometían a tirones de cabello durante clases de ballet. La actriz anunció que, con la ayuda de su esposo, el doctor Enrique Orozco, especialista en tricología y trasplante capilar, se realizará un procedimiento para trasladar los folículos de la nuca al frente de su cabeza.
"Sí, estoy pelona, ¿y qué?", declaró la artista en una entrevista concedida a TVNotas y a su cuenta de Instagram @Concienciaconalma. "No importa, tengo cómo ponerme este cabello de atrás hacia adelante".
El anuncio llega después de que la actriz fuera hospitalizada de emergencia, noticia que generó una ola de comentarios en redes sociales. Alma Cero respondió al "hate" señalando que las críticas no le afectan y que prefiere enfocarse en su trabajo y en su familia.
Además del trasplante, la actriz comentó que recientemente se sometió a un cambio de color en sus ojos mediante láser, procedimiento que, según ella, solo requiere el uso ocasional de gotas para resequedad. Rechazó la idea de someterse a más intervenciones estéticas, como el bótox, por temor a efectos no deseados.
En el plano profesional, Alma Cero se muestra satisfecha con su participación en la cuarta temporada de "El príncipe del barrio", donde interpreta a "la Jarocha". A pesar de polémicas surgidas durante la grabación de microseries, la actriz aseguró haber pedido disculpas a sus compañeros y reafirmó su compromiso con la comedia.
Con más de 40 años de trayectoria, la actriz recordó el momento más difícil de su carrera: la muerte de su madre, que coincidió con el estreno de una obra. "Soy muy inquieta, siempre estoy creando, y como mi esposo es productor, no vamos a parar", concluyó.