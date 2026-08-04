Alma Cero confirma alopecia por tracción y anuncia trasplante capilar

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La actriz y conductora Alma Cero reveló que padece alopecia por tracción y que, junto a su esposo, especialista en tricología, se someterá a un trasplante capilar. La artista también respondió al acoso en redes y habló de su proyecto actual en "El príncipe del barrio".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 08:38 AM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 10:40 AM.