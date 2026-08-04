Denise Richards habla del vínculo actual con Charlie Sheen: “Solo busco su bienestar”

...

En el podcast Dumb Blonde, Denise Richards reveló que mantiene una relación cordial y enfocada en el bienestar de sus hijas con su exesposo Charlie Sheen, a quien respeta y apoya pese al divorcio de 2006.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 08:04 AM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 08:21 AM.