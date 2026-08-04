Denise Richards habla del vínculo actual con Charlie Sheen: “Solo busco su bienestar”

Denise Richards, de 55 años, participó en el podcast Dumb Blonde, conducido por Bunnie Xo, y ofreció una crónica de la relación que mantiene hoy con su exmarido Charlie Sheen, de quien se divorció en 2006 después de cuatro años de matrimonio. La actriz subrayó que la prioridad de ambos es el bienestar de sus hijas, Sami (22 años) y Lola (21 años), y que la dinámica familiar se basa en el respeto mutuo.
“Tenemos una gran relación. Puedo bromear con él y divertirme con él. Me respeta, y yo también lo respeto. Solo quiero lo mejor para él y que le vaya bien. Sabe que si necesita algo, aquí estoy”, declaró Richards, quien añadió que Sheen vive cerca de su domicilio, lo que facilita la coordinación de actividades familiares.
Richards explicó que, tras la separación, procuró mantener los problemas de pareja alejados de sus hijas. “Creo que es importante que siempre mantengamos una buena relación. Tenemos hijas. Pase lo que pase entre nosotros, dejemos nuestros problemas a un lado. No hay que involucrarlas en nada”, afirmó, recordando que en ocasiones esa regla no se cumplió, pero que el objetivo siempre fue protegerlas.
La historia de amor entre Richards y Sheen comenzó en el año 2000, durante la filmación de Good Advice, y se consolidó cuando la actriz apareció como invitada en Spin City (2001). Se casaron en 2002 y dieron la bienvenida a su primera hija, Sami, en 2003; poco después anunciaron el embarazo de su segunda hija, Lola, aunque la solicitud de divorcio se presentó antes del nacimiento.
En la entrevista, Richards recordó que, a diferencia de la imagen pública de Sheen como “chico malo”, él había asistido a Alcohólicos Anónimos y llevaba varios años sobrio, mostrando una faceta tranquila y cariñosa que la conquistó. Aun cuando el matrimonio atravesó momentos difíciles, la actriz sostuvo que “realmente creo que él me amaba”.
Al ser cuestionada sobre si aún sentía algún amor romántico por Sheen, Richards negó cualquier sentimiento de ese tipo, describiendo su relación actual como la de “mejores amigos” y enfatizando que la considera “un buen padre”.
En septiembre, ambos aparecieron juntos en la alfombra roja del documental de Netflix Charlie Sheen, su primera aparición pública conjunta en dos décadas, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, Richards aclaró que su objetivo sigue siendo que sus hijas se sientan seguras y cómodas al expresar sus experiencias con ambos padres, reconociendo que la relación de Sheen con ellas ha tenido altibajos.
En síntesis, Denise Richards mantiene una relación basada en el respeto y la cooperación con Charlie Sheen, centrada en el bienestar de sus hijas y en la construcción de un entorno familiar estable, pese a los años transcurridos desde su divorcio.