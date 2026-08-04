Emilio Osorio confiesa que la fama lo vuelve vulnerable: “Todo el tiempo me siento vulnerable”

Emilio Osorio, quien se dio a conocer a los 11 años y alcanzó la fama con el personaje de Aristóteles en Mi marido tiene familia, ha abierto su corazón sobre el peso que representa la notoriedad. En una entrevista reciente, el artista declaró: “Todo el tiempo me siento vulnerable. Soy vulnerable con mi papá, mi mamá, mi pareja, los fans”.
El actor, que también destacó en La Casa de los Famosos México y ahora protagoniza la serie de Netflix El otro padre, se prepara para su nuevo reto televisivo: Tierra de Amor y Coraje, remake de Hermanos Coraje, bajo la producción de José Alberto Castro. En la telenovela interpretará a Lalo Coraje, compartiendo pantalla con Brandon Peniche, Emmanuel Palomares y Sofía Castro.
Sobre la vulnerabilidad masculina que se explora en la trama, Osorio explicó: “Son tres hombres bastante vulnerables, con una parte femenina bastante real. Creo que se va a transmitir mucho amor, deseo, romanticismo y el drama propio de nuestras telenovelas”.
El joven también resaltó la influencia de sus padres, Juan Osorio y Niurka Marcos, en su formación personal y profesional: “Ella es muy relajada y ha sido una gran mamá. Mi papá es un gran padre. Los valores que me inculcaron los llevo todos los días”. Añadió que, a pesar de vivir solo desde hace tres años, el lazo familiar sigue siendo su mayor apoyo, especialmente durante los rodajes en Arizona.
Para encarnar a Lalo Coraje, Emilio ha intensificado su entrenamiento físico, afirmando que verse bien en pantalla le brinda seguridad: “He trabajado bastante mi disciplina para tener un ‘Lalo Coraje’ sabroso, lo suficientemente bonito”. Sin embargo, mantiene la humildad respecto al futuro del personaje: “Nunca espero nada, porque el público decide y luego uno, como artista, queda mal”.
Los seguidores pueden seguir de cerca su proceso y su día a día en redes sociales, donde recientemente compartió imágenes de su nuevo físico, generando gran expectativa entre sus fans.