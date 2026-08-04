Emilio Osorio confiesa que la fama lo vuelve vulnerable: “Todo el tiempo me siento vulnerable”

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El joven actor y cantante, conocido por su papel de Aristóteles y su participación en La Casa de los Famosos, revela que la exposición mediática le genera una constante sensación de vulnerabilidad, tanto con su familia como con sus fans. Además, habla de la influencia de sus padres, su nuevo proyecto en “Tierra de Amor y Coraje” y el trabajo físico que ha emprendido para el personaje de Lalo Coraje.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 09:59 AM.