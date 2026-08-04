Erika González rompe el silencio sobre su divorcio: reconoce violencia psicológica

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La conductora de "De primera mano" confirmó que su matrimonio con el gastrónomo Giuseppe Lo Buono estuvo marcado por violencias psicológicas y emocionales, y explicó por qué decidió mantener la ruptura en privado mientras busca sanar con apoyo terapéutico y familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 07:01 PM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 04:21 PM.