Evan Stanley y Nick Simmons lanzan su debut “Dancing While the World Is Ending”

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Los hijos de Paul Stanley y Gene Simmons, bajo el nombre Stanley Simmons, publicarán su primer álbum el 28 de agosto, con un sonido folk‑pop que rompe con la estética glam rock de sus padres.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 10:15 AM.