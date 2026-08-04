Gala Montes acusa a su hermana Beba de supuestas adicciones y la expone en redes

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La actriz Gala Montes lanzó una serie de publicaciones en las que señala a su hermana Beba por presuntas adicciones y consumo de sustancias ilícitas, mientras la menor de la familia queda atrapada en el conflicto familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 08:06 AM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 09:06 AM.