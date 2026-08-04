Gala Montes acusa a su hermana Beba de supuestas adicciones y la expone en redes

Gala Montes volvió a atacar a su hermana Beba en redes sociales, acusándola de ser una "mala influencia" y de consumir drogas. En varios posts, la actriz mostró imágenes que, según ella, evidencian el consumo de sustancias y el uso del dinero que le habría entregado a su hermana. Además, afirmó que Beba habría puesto en riesgo a su sobrina, quien ha sido objeto de la disputa familiar.
El conflicto se originó cuando Gala informó que no había podido ver a su sobrina tras un viaje a Asia, lo que generó sospechas sobre la relación entre ambas hermanas. La periodista Ana María Alvarado señaló que Beba habría impedido el contacto de la niña con la actriz, alegando que la menor la había visto "enfiestada" durante el viaje.
En sus publicaciones, Gala acompañó las supuestas pruebas con textos como: "Lo que sea para que me dejen en paz y seguiré haciendo cosas por esa niña, no se preocupen, ¡YO LA CUIDO!" y "Yo soy la drogadicta". También compartió capturas que, según ella, mostraban a Beba consumiendo cocaína y gastando dinero que le habría entregado.
Beba Montes, por su parte, no ha respondido directamente a las acusaciones. Hasta el momento, se ha limitado a publicar videos con su prometida, sin abordar el tema de las supuestas adicciones o la polémica familiar.
El pleito entre las hermanas ha reavivado viejas tensiones, incluidas acusaciones de coqueteo de la cuñada de Gala y de extorsión. Ambas partes se mantienen distanciadas, y la situación ha generado preocupación entre seguidores y medios sobre el impacto en la menor involucrada.
Hasta el momento, no existen pruebas verificables que confirmen las acusaciones de consumo de sustancias por parte de Beba, y la controversia sigue sin resolverse.