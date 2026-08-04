George R.R. Martin confiesa un año de pérdidas y depresión

George R.R. Martin, creador de la saga A Song of Ice and Fire y de la exitosa serie televisiva Game of Thrones, publicó este lunes una entrada en su blog después de varios meses de silencio. En el texto, el escritor de 77 años describió el último año como “estresante, por decir lo menos”, y confesó haber perdido amigos, haber luchado contra la tristeza y la depresión, y temer que “lo peor esté por venir”.
Martin recordó que, a pesar de los momentos difíciles, también vivió experiencias “maravillosas y emocionantes”, calificándolas como “sueños hechos realidad”. Sin embargo, subrayó que envejecer “no es divertido” y que, aunque conoce la naturaleza cíclica de la vida, la carga emocional del último año ha sido particularmente pesada.
En cuanto a sus proyectos, el autor no ofreció novedades sobre The Winds of Winter, la tan esperada sexta entrega de la saga, cuyo último libro, A Dance With Dragons, se publicó hace 15 años. En su lugar, centró la atención en la nueva serie precuela de HBO, A Knight of the Seven Kingdoms, que ha recibido nueve nominaciones a los premios Emmy, incluida la de Mejor Serie Dramática. Martin expresó su satisfacción por el reconocimiento, aunque lamentó la ausencia de nominaciones para el elenco.
El escritor también anunció que, a partir de ahora, la información detallada sobre sus proyectos será difundida por miembros de su equipo, mientras que sus publicaciones personales serán “cortas y apresuradas”. Incluyó un enlace a una imagen del premio Emmy y manifestó su intención de asistir a la ceremonia, aunque advirtió que su presencia dependerá de varios factores.
Los comentarios de la entrada fueron desactivados, una medida que se produce en medio de la creciente presión de los seguidores que exigen avances sobre la novela pendiente. La expectativa ha generado también contenido satírico, como los artículos de The Onion que imagina a Martin entregando un manuscrito de 4,000 páginas o escapando por una ventana para evitar a sus editores.
Desde el cierre de la serie televisiva en 2019, HBO ha mantenido viva la franquicia mediante nuevos proyectos, entre ellos la mencionada precuela y una serie centrada en Jon Snow, confirmada en 2022. Martin sigue bajo contrato con la cadena para desarrollar más contenidos ambientados en su universo, aunque el futuro de la narrativa escrita permanece incierto.