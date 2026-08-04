George R.R. Martin confiesa un año de pérdidas y depresión

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El autor de ‘Game of Thrones’ reveló en su blog que 2023 fue un periodo marcado por la tristeza, la pérdida de amistades y la incertidumbre sobre su salud mental. A sus 77 años, Martin también destacó los logros de la precuela ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ y señaló que sus próximas actualizaciones serán breves y delegadas a su equipo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 06:01 PM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 04:01 PM.