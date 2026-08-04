Georgina Rodríguez responde con un contundente mensaje de amor propio ante las críticas a su cuerpo

Georgina Rodríguez, modelo, empresaria y madre de seis hijos, rompió el silencio después de que unas fotografías de sus vacaciones familiares en Mallorca junto a Cristiano Ronaldo generaran una ola de críticas sobre su físico. En lugar de evadir los comentarios, la influencer utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje de amor propio que rápidamente acumuló cientos de miles de reacciones.
En su comunicado, Rodríguez escribió: "Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo". Con esas palabras, la madre de tres hijas subrayó la importancia de enseñar a sus niños la autoestima y el respeto por la diversidad corporal.
La publicación también reveló una conversación íntima con Cristiano Ronaldo, quien le recordó que su valor no reside en la imagen que proyecta, sino en la persona que es: "Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres". El futbolista la describió como "una mujer perfecta, guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor".
Rodríguez cuestionó los estándares de belleza impuestos por la sociedad: "¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo ‘correcto’? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?". Aclaró que su rutina de ejercicio no es una lucha por adelgazar, sino una práctica que le brinda salud, paz mental y energía.
El mensaje final de la influencer fue una declaración de aceptación: "Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones". Celebridades y seguidores aplaudieron la honestidad de Rodríguez, señalando que su postura abre un espacio de reflexión para millones de mujeres que enfrentan críticas similares.