Georgina Rodríguez responde con un contundente mensaje de amor propio ante las críticas a su cuerpo

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La modelo y empresaria, acompañada de Cristiano Ronaldo, rompe el silencio tras los comentarios sobre su figura y publica un emotivo comunicado que defiende la autoestima, cuestiona los estándares de belleza y destaca el valor personal más allá de la apariencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 09:12 AM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 09:47 AM.