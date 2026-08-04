Kate del Castillo actualiza la salud de su padre, Eric del Castillo, tras cirugía de urgencia

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Semanas después del cateterismo que salvó la circulación en sus piernas, el actor Eric del Castillo, de 92 años, se encuentra en recuperación favorable y celebró su cumpleaños con una reunión familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 08:43 AM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 10:35 AM.