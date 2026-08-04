Kate del Castillo actualiza la salud de su padre, Eric del Castillo, tras cirugía de urgencia

Kate del Castillo informó a través de la entrevista en Despierta América que su padre, el veterano actor Eric del Castillo, ha superado satisfactoriamente la fase crítica posterior al cateterismo de urgencia que se le practicó el 15 de julio.
El procedimiento, explicado inicialmente por su hermana Verónica del Castillo, consistió en una intervención vascular para despejar una obstrucción en las arterias de las piernas, evitando así complicaciones mayores. Tras la exitosa operación, el actor fue dado de alta pocos días antes de cumplir 92 años.
Según Kate, el actor se encuentra "en muy buen estado de salud" y, aunque "tiene sus achaques" propios de la edad, mantiene una condición física estable. "Su corazón está bien, la complicación era solo la circulación en las piernas", precisó la actriz.
El 22 de julio, Eric del Castillo celebró su 92.º cumpleaños con una parrillada íntima organizada por su esposa Kate Trillo. La reunión contó con familiares cercanos y amigos de la industria, y el actor mostró una sonrisa amplia y energía suficiente para disfrutar del evento, pese a los días de hospitalización.
Kate del Castillo, quien se encontraba en grabaciones de la nueva temporada de La Reina del Sur, envió sus felicitaciones a distancia y destacó el apoyo de la familia durante la recuperación. Asimismo, mencionó que su hermana está participando en La Casa de los Famosos Telemundo 2026, lo que mantiene a la familia en el foco mediático.
En conclusión, la salud de Eric del Castillo ha evolucionado de manera positiva: la cirugía vascular fue exitosa, el actor ha sido dado de alta, y su estado general se describe como "bueno para su edad". La familia sigue vigilante, pero optimista, ante cualquier eventualidad.