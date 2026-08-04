Ernesto Laguardia y Arantza Ruíz denuncian favoritismo de la producción

En la segunda semana de encierro de La Casa de los Famosos México 2026, el actor Ernesto Laguardia y la actriz Arantza Ruíz manifestaron ante la conductora Ximena Herrera que la producción del programa les brinda menos atención frente a las cámaras, lo que consideran un claro favoritismo.
Durante una conversación previa a la gala del lunes 3 de agosto, los tres se encontraban en la sala de espera cuando Laguardia preguntó: “¿Ustedes cada vez que le hablan a la cámara, voltean la cámara?”. Arantza confirmó la percepción al afirmar que la cámara se aleja cuando intentan hablar, mientras que Laguardia añadió que “la producción también juega”. Ximena Herrera, sorprendida, negó la acusación.
Los seguidores del reality coincidieron con los señalamientos, argumentando que la producción decide a quién le otorga foco y a quién lo mantiene en segundo plano. En redes sociales, los fans pidieron a la productora, encabezada por Rosa María Noguerón, un trato equitativo para todos los habitantes, señalando que algunos se convierten en “muebles” sin visibilidad.
Paralelamente, surgió otro reclamo: la cantante Mariana Ochoa reveló en la gala que Laguardia se habría lesionado el dedo el 31 de julio, una herida que el actor habría ocultado a cámara. Ochoa describió el dedo “negro”, insinuando una posible fisura o fractura, y recordó que el actor intentó detener el sangrado metiéndose bajo la regadera. La producción no emitió comunicado oficial sobre el estado de salud del actor.
Hasta el momento, Ernesto Laguardia sigue dentro del programa, mientras la audiencia y los participantes exigen mayor transparencia y equidad en la edición del reality.