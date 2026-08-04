Ernesto Laguardia y Arantza Ruíz denuncian favoritismo de la producción

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Los participantes Ernesto Laguardia y Arantza Ruíz acusaron a la producción del reality de Televisa de ignorarlos frente a la cámara y de manipular el foco televisivo, mientras la audiencia reclama un trato igualitario.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 06:30 PM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 04:06 PM.