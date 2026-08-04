Luis Miguel reaparece en Las Vegas y sorprende con aspecto renovado tras rumores de salud

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El icónico cantante apareció frente a un hotel de lujo en Las Vegas, saludó a sus seguidores y mostró una figura delgada y atlética, mientras continúan sin confirmarse los reportes de una supuesta cirugía cardíaca en Nueva York.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 03:58 PM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 04:04 PM.