Mariana Ochoa revela envidia y motivos de su primera eliminación en La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa, exvocalista de OV7, se convirtió el domingo 2 de agosto en la primera eliminada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México tras perder la silla giratoria frente a Luis Chaparro. En la postgala, la cantante habló sin filtros sobre lo que vivió dentro de la casa.
Ochoa reconoció que sus seguidores depositaron una confianza excesiva en su trayectoria y que ella ingresó al programa “un poco distraída” por un problema de salud que no reveló durante su estancia. “Mis seguidores se confiaron porque sentían que mi trayectoria es fuerte. Yo entré distraída por un tema de salud que surgió en último momento y empecé a conectar como hasta el cuarto día, justo después de las nominaciones”, declaró.
Respecto a la dinámica interna, la exintegrante de OV7 señaló que logró conectar con la mayoría de los habitantes, destacando una “súper química” con Ese Pérez y conversaciones personales con Luis. Sin embargo, admitió que no logró establecer vínculo con Brianda y Aranza, quienes fueron las que la nominaron. “Siempre, no sé por qué entre las chicas nos tiramos envidia. Sentí envidia. Esa es la verdad”, afirmó.
Sobre Yanet, la otra nominada que sobrevivió, Ochoa elogió su labor en la casa, aunque señaló que le faltó convivencia: “Ella sí se sentaba en el maquillador y ahí estaba todo el día. Sí ayudó con todas sus labores, que de entrada limpiar el baño no es fácil. Nunca se quejó. Pero platicó poco”.
Durante la transmisión, Ochoa también se enteró de que Fede Vigevani, con quien había conectado, no era competidor sino participante especial encargado de cumplir misiones designadas por el público y la Jefa. La revelación la sorprendió: “¿Está ahí adentro para hacernos travesuras?” comentó entre risas, recordando la misión de hacer desaparecer todo el papel de baño la primera noche.
Los habitantes que permanecen en la competencia expresaron sorpresa ante su salida, pues esperaban que Memo o Luis fueran los primeros en abandonar. Masad manifestó su tristeza, Yahir la elogió diciendo que “se portó a la altura”, y Cynthia Klitbo lamentó perder a su compañera de cocina.
Lejos de detenerse en la derrota, Ochoa anunció que retomará sus ensayos y proyectos musicales: “Si estoy acá afuera tal vez es porque quieren verme cantando, retomaré mis ensayos para mi concierto”. Con su salida, el reality mantiene el patrón de que la primera eliminada en sus cuatro ediciones ha sido siempre una mujer.