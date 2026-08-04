Mariana Ochoa revela envidia y motivos de su primera eliminación en La Casa de los Famosos México

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La cantante exintegrante de OV7, eliminada el 2 de agosto en la cuarta temporada del reality, explicó que la falta de conexión, un problema de salud y la envidia de dos compañeras fueron factores clave de su salida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 08:08 AM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 08:11 AM.