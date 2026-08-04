Muere Mary Rivera, la abuelita de Ned en ‘Spider‑Man: No Way Home’, a los 82 años

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La actriz Mary Rivera, conocida por interpretar a la abuela de Ned en la saga de Spider‑Man protagonizada por Tom Holland, falleció a los 82 años tras sufrir un derrame cerebral y permanecer en coma. La familia tomó la decisión de desconectarla después de varios días en el hospital.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 08:02 AM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 08:13 AM.