Muere Mary Rivera, la abuelita de Ned en ‘Spider‑Man: No Way Home’, a los 82 años

Mary Rivera, la actriz que interpretó a la entrañable abuela de Ned Leeds en la exitosa película Spider‑Man: No Way Home, falleció a los 82 años después de sufrir un derrame cerebral que la dejó en estado de coma.
Según informó el portal de entretenimiento TMZ, la muerte ocurrió en abril de 2026, pero la noticia se dio a conocer públicamente recién hoy, cuando un familiar cercano confirmó el fallecimiento y explicó que la familia tomó la difícil decisión de desconectar los aparatos de soporte vital tras varios días de inconsciencia en el hospital.
Rivera, quien había participado en la franquicia de Marvel como la madre adoptiva de Ned, se ganó el cariño del público por su carismática interpretación y por aportar un toque de calidez familiar a la trama del multiverso arácnido. Su aparición, aunque breve, dejó una huella en los seguidores de la saga y en sus compañeros de rodaje.
El actor Tom Holland, quien encarna a Peter Parker, aún no ha emitido un comunicado oficial, pero fuentes cercanas al elenco indican que el actor está profundamente conmovido por la pérdida y planea rendirle un homenaje en futuros proyectos.
La familia de Mary Rivera ha solicitado respeto a su privacidad durante este difícil momento y agradece los mensajes de apoyo recibidos de fanáticos y colegas del medio cinematográfico.
Mary Rivera deja un legado de dedicación al arte actoral y una memoria imborrable en la cultura popular mexicana y global, gracias a su participación en una de las franquicias más icónicas del cine contemporáneo.