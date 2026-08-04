Rodrigo Vidal narra su cercanía a la muerte por una pancreatitis provocada por Ozempic

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El actor de 53 años, que regresa a las telenovelas en “Sabor a ti”, reveló que el uso del fármaco Ozempic para bajar de peso le desencadenó una pancreatitis que casi le cuesta la vida en 2024.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 02:46 PM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 02:39 PM.