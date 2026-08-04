Rodrigo Vidal narra su cercanía a la muerte por una pancreatitis provocada por Ozempic

Rodrigo Vidal, de 53 años, vuelve a la pantalla chica después de nueve años de ausencia para interpretar a Segundo Irigoyen en la nueva telenovela "Sabor a ti". Para dar cuerpo al personaje, el actor decidió ganar ocho kilos, proceso que lo llevó a usar Ozempic, un medicamento inyectable para la diabetes tipo 2 que también se emplea para la pérdida de peso.
En 2024, Vidal sufrió una pancreatitis aguda que, según sus propias palabras, estuvo a punto de ser fatal. El actor explicó a TVNotas que, tras una primera fase de tolerancia al fármaco, una segunda etapa desencadenó una inflamación del páncreas. "No tenía conciencia de que era pancreatitis; solo sentía un dolor insoportable y, al llegar al hospital, me informaron que podría haber terminado en muerte", relató.
Aunque el cuadro fue grave, Vidal aseguró que nunca sintió temor y describió el tratamiento que le salvó: hospitalización de urgencia, hidratación intravenosa, control estricto de la glucosa y una dieta especial. Tras varias semanas de cuidados intensivos, el actor se recuperó por completo y afirma no haber quedado con secuelas.
"Sabor a ti", producción de Lucero Suárez basada en la obra del escritor chileno José Ignacio Valenzuela, se estrenará el 21 de septiembre de 2026 por Las Estrellas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Además de Vidal, el elenco cuenta con Eva Cedeño, Mario Morán, Eduardo Santamarina, César Évora, Erika Buenfil, Armando Hernández y Arturo Carmona.
El actor aprovechó la entrevista para advertir sobre los riesgos de automedicarse con fármacos no prescritos y subrayó la importancia de la supervisión médica al iniciar cualquier tratamiento para bajar de peso.