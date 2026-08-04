Secretario de Seguridad de Guanajuato desmiente ataque armado en tienda de Santa Fe Klan

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato rechazó este martes la versión difundida por el rapero Ángel Quesada, conocido como Santa Fe Klan, quien acusó a policías municipales de disparar contra miembros de su familia frente a su tienda en la colonia Santa Fe.
En un video publicado en redes sociales, el secretario Luis Gamba explicó que los elementos policiales acudieron al lugar tras recibir una llamada al 9‑1‑1 que reportaba una riña, gritos y lanzamiento de objetos dentro de un domicilio de la zona. Según Gamba, los agentes no intentaron ingresar al inmueble donde se ubica la tienda del artista; su objetivo fue atender el reporte y evitar que alguien resultara herido.
Al llegar, los policías escucharon detonaciones de arma de fuego y solicitaron refuerzo. Un agente municipal resultó lesionado por golpes durante la intervención; recibió atención médica y presentó denuncia ante el Ministerio Público. La Secretaría, con base en los indicios balísticos hallados, interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que ahora lleva a cabo el peritaje y determinará responsabilidades.
El rapero había publicado en Facebook que los uniformados dispararon contra su familia y que intentaron ingresar a su domicilio, señalando nombres, placas y números de patrulla. La publicación fue eliminada horas después y no se especificó si hubo heridos entre sus familiares.
Gamba reiteró que la Fiscalía es la autoridad competente para esclarecer los hechos y que la Secretaría mantiene abierta la carpeta de seguimiento para garantizar la seguridad de los involucrados. Asimismo, elogió la labor de la Policía Preventiva Municipal, señalando que trabajan diariamente por la seguridad de los guanajuatenses.
Hasta el momento, ni el gobierno municipal ni la administración estatal han emitido una postura definitiva más allá de las declaraciones de Gamba. Las autoridades locales instalaron un dispositivo de seguridad en la residencia del cantante mientras continúan las investigaciones.
El resultado del peritaje de la Fiscalía será determinante para establecer si existió alguna irregularidad por parte de los policías o si, como indica la Secretaría, la intervención fue una respuesta a una riña reportada.