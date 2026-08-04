Secretario de Seguridad de Guanajuato desmiente ataque armado en tienda de Santa Fe Klan

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Luis Gamba, secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, negó que policías municipales dispararan contra la familia del rapero Ángel Quesada (Santa Fe Klan) y explicó que la intervención respondió a una riña reportada al 9‑1‑1, mientras la Fiscalía investiga los hechos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 08:57 AM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 09:57 AM.