Sherlyn revela que tiene novio tras la intervención inesperada de su hijo André

En una reciente rueda de prensa, la actriz mexicana Sherlyn, conocida por sus papeles en Amores verdaderos, Clase 406 y Qué pobres tan ricos, confirmó que está en una nueva relación sentimental. La revelación surgió de manera inesperada cuando su hijo André, de 6 años, intervino y, con la naturalidad que lo caracteriza, aseguró que su madre sí tiene novio, contrarrestando la declaración inicial de la actriz.
Inicialmente, Sherlyn había manifestado que no buscaba una relación formal y que se sentía plena consigo misma, diciendo: “Estoy conociendo a mucha gente por mi trabajo, pero ahora estoy cerrada al tema amoroso”. Sin embargo, la intervención de André provocó risas entre los periodistas y la propia actriz, quien, entre carcajadas, respondió: “Ya nos vamos”.
Ante la insistencia de los medios, Sherlyn admitió que sí está saliendo con alguien, aunque prefirió mantener la identidad del hombre en reserva mientras la relación se consolida. “¡Ay Dios mío, sí, por supuesto!”, exclamó, añadiendo que la relación está en una fase de ilusión y cautela, y que no desea apresurar los pasos ni etiquetarla antes de tiempo.
La actriz subrayó que, a diferencia de sus relaciones pasadas con figuras como José Luis Reséndez, el periodista Francisco Zea y su breve matrimonio con el político Gerardo Islas, esta nueva etapa se vive con mayor madurez y sin la presión de un “princeso”. “Hasta que no me vean con un anillo de compromiso y planes de matrimonio, no puedo darle seriedad a nada”, afirmó.
Este anuncio llega después de varios años en los que Sherlyn centró su vida en la maternidad. Desde el nacimiento de su hijo André en mayo de 2020, fruto de un tratamiento de reproducción asistida en Estados Unidos, la actriz ha declarado que la maternidad le brindó la estabilidad emocional que antes buscaba en sus relaciones sentimentales.
Con su carrera en auge y una vida personal que vuelve a abrirse, Sherlyn mantiene la discreción sobre los detalles de su nuevo romance, dejando a la audiencia y a la prensa a la expectativa de futuros anuncios.