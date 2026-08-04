Sherlyn revela que tiene novio tras la intervención inesperada de su hijo André

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La actriz Sherlyn, tras años enfocada en la maternidad y su carrera, confirmó públicamente que está saliendo con alguien después de que su hijo André la pusiera en evidencia durante una rueda de prensa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 03:05 PM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 02:43 PM.