Tom Holland confiesa que se deshidrató por Spider-Man: "No hizo ninguna diferencia"

Tom Holland reveló que, para la escena en la que Peter Parker entra a una bañera rusa sin ropa, recurrió a la técnica de la deshidratación. El actor explicó a Entertainment Weekly que no bebió agua el día anterior y la consumió en exceso justo antes del rodaje, con la esperanza de lograr un aspecto más “definido”. El resultado, según Holland, fue únicamente un estado de irritación que no aportó diferencia visual alguna.
La secuencia, que ocurre en el despacho de Yelena Belova (Florence Pugh), muestra a Spider‑Man desnudándose hasta quedar en máscara y ropa interior antes de sumergirse en el agua. Holland comentó que la escena salió “de maravilla” y elogió a Pugh por su humor en el set, pero admitió que su experimento de deshidratación “no marcó una gran diferencia”.
La escena también evoca los videojuegos de Marvel para PlayStation, donde los jugadores pueden desbloquear un traje de Spider‑Man en ropa interior y máscara. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, señaló que varios planos de la película están inspirados en tomas de acción de esos juegos, aunque no confirmó una referencia directa.
El elenco se amplía con Michael Mando (Escorpión), Jon Bernthal (Frank Castle / Punisher), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk) y Sadie Sink como antagonista, revelada como Jean Grey del universo X‑Men. Según el analista Jeff Sneider, Holland firmó un nuevo contrato que incluye dos películas en solitario y tres apariciones en películas de conjunto, lo que sugiere al menos dos futuros crossovers, probablemente dentro de la saga de los Avengers.
En la escena post‑créditos, se insinúa una conexión con Avengers: Secret Wars (2027) y el planeta Battleworld, donde Spider‑Man podría encontrarse con el simbionte Venom, una trama que se entrelaza con la trilogía protagonizada por Tom Hardy. Holland también mencionó a Miles Morales como posible sucesor, aunque sin fecha oficial.