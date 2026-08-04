Tom Holland confiesa que se deshidrató por Spider-Man: "No hizo ninguna diferencia"

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El actor británico admitió que intentó perder peso mediante la deshidratación para una secuencia en bañera rusa, pero el único efecto fue un mal humor que no mejoró el resultado visual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 10:33 AM.