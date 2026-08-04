TV Azteca prepara relevo de Javier Alatorre: Manuel López San Martín sería el sucesor

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La periodista Ana María Alvarado informó que TV Azteca estaría trabajando en la sucesión de Javier Alatorre, señalando a Manuel López San Martín como el candidato. La información no cuenta con confirmación oficial de la televisora ni de fuentes documentadas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 04:35 PM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 03:01 PM.