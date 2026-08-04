TV Azteca prepara relevo de Javier Alatorre: Manuel López San Martín sería el sucesor

En un video publicado el 4 de agosto de 2026 en su cuenta de Instagram, la conductora de Sale el Sol y periodista de Imagen Televisión, Ana María Alvarado, difundió una versión no confirmada que indica que TV Azteca estaría preparando el relevo de Javier Alatorre en su noticiero nocturno estelar.
Alvarado señaló que la empresa habría seleccionado a Manuel López San Martín, actual conductor del informativo de las 22:00 horas en ADN 40, como el perfil a formar para ocupar ese espacio en el futuro. La periodista aclaró que la información le llegó por “vías que no reveló” y que no cuenta con fuentes directas ni documentos que la respalden.
Según la conductora, “Ahorita no mueven a Javier Alatorre porque él es la cara de las noticias en la noche”, pero añadió que existen “movimientos” para preparar una transición en los próximos años, en línea con la estrategia de otros canales que buscan consolidar figuras fuertes en sus barras informativas.
Manuel López San Martín es politólogo, periodista y conductor con una amplia trayectoria en radio, prensa y televisión. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo (2014) y ha colaborado en proyectos como República MX (ADN 40), Proyecto 40 y el Canal del Congreso, además de publicar columnas en El Heraldo de México y escribir para Reforma, El Universal y El Financiero.
La declaración de Alvarado se produce en medio de constantes rumores sobre ajustes en los equipos de los principales noticieros de la televisión mexicana. Hasta el momento, TV Azteca, Javier Alatorre y los demás involucrados no han emitido ninguna confirmación oficial sobre los supuestos cambios.
La publicación generó reacciones entre televidentes y colegas del medio, que esperan mayor claridad por parte de la cadena respecto a la posible reconfiguración de su barra informativa nocturna.