Violeta Isfel brilla por su ausencia en reencuentro con estrellas de Patito Feo en México

Violeta Isfel no estuvo presente en el encuentro celebrado en la Ciudad de México entre las actrices de Patito Feo y el grupo de Divinas del programa Atrévete a soñar, a pesar de haber insinuado previamente un plan de colaboración.
El evento, parte del Laura y Brenda: Amigas del Corazón World Tour, contó con la participación de Nashla Aguilar, Roxana Puente y Adriana Ahumada, pero la actriz de ‘Atrévete a soñar’ no aparece en las fotos y videos publicados por la cuenta oficial de Aguilar. Hasta la fecha, Isfel no ha emitido ninguna declaración al respecto.
En junio, Isfel había comentado que el equipo de las actrices principales de Patito Feo se había puesto en contacto con ella para explorar una posible colaboración durante su visita a México. Asimismo, Brenda Asnicar y Laura Esquivel, integrantes del tour, manifestaron su interés en conversar con Isfel, aunque sin confirmar un proyecto conjunto.
Algunos usuarios de redes sociales especulan que la ausencia de Isfel podría deberse a una decisión de los organizadores, señalando que las invitadas también pertenecen al programa Código Fama, lo que sugiere que la participación podría estar vinculada a esa producción y no a Atrévete a soñar.
Por el momento, la actriz sigue sin confirmar si fue rechazada, si la invitación no llegó o si decidió no asistir. La falta de pronunciamiento mantiene la incertidumbre entre sus seguidores y el público interesado en la posible unión de ambas generaciones de talento mexicano.