Violeta Isfel brilla por su ausencia en reencuentro con estrellas de Patito Feo en México

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La actriz Violeta Isfel, quien había insinuado una posible colaboración con el elenco de ‘Patito Feo’, no estuvo presente en el evento de ‘Laura y Brenda: Amigas del Corazón World Tour’. Hasta el momento no ha emitido comentarios y circulan rumores sobre una posible exclusión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/08/2026 08:03 AM.
En Espectáculos y editada el 04/08/2026 08:19 AM.