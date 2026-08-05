Alicia Villarreal rompe el silencio tras demanda de 11 millones: “Es una injusticia”

La intérprete de "Te quedó grande la yegua" recibió esta semana la notificación de una demanda laboral que podría costarle más de 11 millones de pesos y, además, el embargo de una de sus propiedades. Según su abogado, Gerardo Rincón, la acción judicial es irregular porque el embargo se ejecutó en una dirección que no corresponde al domicilio señalado en la demanda.
Rincón explicó que existen dos procesos en contra de Villarreal. El primero, el embargo, se habría efectuado en una casa que la cantante no posee, lo que constituye una violación de sus derechos procesales. El segundo es la demanda laboral, en la que el reclamante exige una indemnización que supera los 11 millones de pesos. La defensa sostiene que el demandante nunca fue empleado directo de Alicia, sino un exempleado de la agrupación "Kumbia Kings", a la que perteneció su exesposo Cruz N., padre de sus hijos.
Villarreal, quien se encuentra de gira y necesita seguir trabajando para mantener a sus hijos y apoyar a su madre, declaró que no conoce al demandante y que nunca firmó los documentos presentados en el expediente. "Es una injusticia", afirmó la cantante en sus redes sociales, añadiendo que la situación le obliga a delegar la defensa legal a sus abogados mientras continúa con sus presentaciones.
El abogado Rincón señaló que la demanda se basa en documentos que la cantante nunca firmó y que la falta de vínculo laboral directo con el reclamante invalida la pretensión económica. Asimismo, denunció que la notificación del embargo se realizó en una dirección distinta a la que corresponde al inmueble que supuestamente pertenece a Villarreal, lo que podría derivar en la nulidad del acto.
En medio de este conflicto, la cantante también ha sido objeto de rumores sobre una supuesta ruptura con su actual pareja, Cibad Hernández, y ha sufrido la pérdida reciente de su ingeniero de audio. A pesar de los problemas legales y personales, Villarreal reiteró su compromiso con su carrera y su familia, y aseguró que seguirá trabajando para superar la situación.
El caso sigue abierto y la defensa de Alicia Villarreal ha anunciado que interpondrá los recursos legales correspondientes para impugnar tanto el embargo como la demanda laboral, calificándolos de actos injustificados y carentes de fundamento.