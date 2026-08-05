Alicia Villarreal rompe el silencio tras demanda de 11 millones: “Es una injusticia”

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La cantante mexicana Alicia Villarreal enfrenta una demanda laboral de 11 millones de pesos y el embargo de una de sus casas. Su defensa asegura que el demandante nunca trabajó para ella y que el embargo se realizó en un domicilio equivocado, calificando el caso de “injusticia”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/08/2026 08:33 AM.
En Espectáculos y editada el 05/08/2026 09:11 AM.