Brad Pitt exige a Angelina Jolie entrega de contratos y finanzas en disputa por Château Miraval

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El actor ha solicitado a un juez de California que obligue a la actriz a presentar documentos financieros y contractuales, alegando que son esenciales para calcular los daños derivados de la venta del viñedo francés, mientras la defensa de Jolie califica la petición de excesiva e innecesaria.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/08/2026 09:43 AM.
En Espectáculos y editada el 05/08/2026 09:50 AM.