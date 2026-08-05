Carlos Bonavides levanta la mano por una diputación: “Estoy más preparado que muchos”

Carlos Bonavides, actor, defensor de la Pensión del Bienestar y exconsejal de Azcapotzalco (2021‑2024), volvió a manifestar su interés por ocupar un cargo de elección popular. En una rueda de prensa ante varios medios de comunicación declaró que cuenta con la preparación académica y cultural necesaria para desempeñarse como legislador y que, a su juicio, muchos funcionarios actuales desconocen aspectos fundamentales de la Constitución y del funcionamiento del Congreso.
“Tengo un gran conocimiento de la Constitución, estudié diecisiete años de historia, conozco la historia de México y sé exactamente cuál es la misión de la Cámara Alta y la Cámara Baja”, afirmó Bonavides, quien también resaltó su experiencia como concejal, donde supervisó la gestión de distintas direcciones de la alcaldía de Azcapotzalco.
El actor subrayó que la próxima Legislatura debe dejar de lado los enfrentamientos entre partidos y enfocarse en atender las necesidades de la ciudadanía. “Esperemos que tengan la capacidad de dejar de ser una vecindad, de estarse peleando y reprochando. Lo que necesitan es ver al pueblo, acercarse y escucharlo”, indicó.
Ante las críticas, Bonavides respondió que las recibe de forma constructiva y que su objetivo es actuar dentro del marco legal sin perjudicar a nadie. “Yo no soy monedita de oro; la crítica siempre es bien recibida, constructiva o no; yo hago lo que quiero dentro de las normas de no hacerle mal a nadie”, señaló.
Esta no es la primera vez que el actor expresa su deseo de llegar a la Cámara de Diputados. En 2020 había analizado competir en las elecciones de 2021, enfocándose en propuestas de prevención de adicciones y fortalecimiento del entorno familiar. En junio de 2026 reiteró su intención de postularse como diputado por Morena, aunque aclaró que aún no ha formalizado una candidatura ni ha establecido alianzas con facciones internas del partido.
Durante su gestión como concejal, Bonavides percibió un salario nominal de 35,000 pesos mensuales, que después de descuentos equivalía a 28,000 pesos, y recibió un ingreso adicional de más de 10,000 pesos bajo el concepto de “Reconocimiento mensual”, según registros de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente su candidatura para el próximo proceso electoral, pero Bonavides asegura que su preparación y su visión de una política centrada en el bienestar del pueblo lo respaldan para asumir un cargo legislativo.