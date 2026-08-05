Carlos Bonavides levanta la mano por una diputación: “Estoy más preparado que muchos”

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El actor y exconsejal de la CDMX, Carlos Bonavides, reiteró su intención de postularse como diputado por Morena, alegando un amplio dominio de la Constitución, la historia de México y el funcionamiento del Congreso, y llamó a la próxima legislatura a enfocarse en atender al pueblo y dejar los enfrentamientos partidistas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/08/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 05/08/2026 09:03 AM.