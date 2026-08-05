Asesinan en Culiacán al influencer César Gastélum; investigan el móvil del ataque

César Gastélum, de 27 años, fue asesinado a balazos el martes 4 de agosto alrededor de las 20:15 horas en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán. Según los primeros reportes, dos individuos en motocicleta, con cascos, se acercaron al estacionamiento del restaurante ubicado en la intersección del bulevar Enrique Sánchez Alonso con la calle Josefa Ortiz de Domínguez y le dispararon al creador de contenido, quien falleció en el lugar pese a la rápida intervención de cuerpos de seguridad y de emergencia.
El influencer, cuyo nombre completo es César Daniel Nolasco Gastélum, se había hecho popular en redes bajo el alias @cesargastelum04 y el apodo “Compasexor”. Sus videos, de tono humorístico y con un estilo muy arraigado a la cultura sinaloense, abordaban temas de relaciones personales, problemas cotidianos y situaciones del barrio, siempre con un lenguaje directo y coloquial. Entre sus personajes más recordados estaban “El Compadre”, “La Tía Chona” y “El Jefe del Barrio”, los cuales interpretaba mediante cambios de vestuario y acentos.
Gastélum se distinguía por grabar en espacios públicos de Culiacán —calles, plazas y restaurantes— e involucrar a transeúntes en sus improvisaciones, lo que le granjeó una comunidad fiel y en crecimiento. Al momento de su muerte, colaboraba con otros creadores locales y su número de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube mostraba una tendencia al alza.
Tras el homicidio, usuarios de redes comenzaron a revisar sus publicaciones y señalaron la presencia frecuente de sombreros y otras prendas que, según algunos internautas, están asociadas a la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, liderada por Ismael Zambada Sicairos (“Mayito Flaco”). No obstante, las autoridades no han confirmado vínculo alguno entre el influencer y organizaciones delictivas, y el móvil del ataque sigue sin esclarecerse.
El contexto de violencia en Sinaloa se ha intensificado desde septiembre de 2024, con enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, entre ellas “La Mayiza” y “Los Chapitos”. Estos choques han generado una ola de homicidios y atentados en la entidad, lo que ha alimentado la incertidumbre sobre posibles motivaciones del crimen contra Gastélum.
Hasta el momento, la Fiscalía de Sinaloa no ha divulgado información oficial sobre los responsables ni sobre cualquier investigación en curso. La comunidad digital y los habitantes de Culiacán continúan demandando respuestas y justicia para el creador de contenido que, a través de su humor, había logrado conectar con miles de personas.