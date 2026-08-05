Asesinan en Culiacán al influencer César Gastélum; investigan el móvil del ataque

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El creador de contenido sinaloense César Daniel Nolasco Gastélum, conocido como @cesargastelum04 o “Compasexor”, fue baleado a muerte el 4 de agosto en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Culiacán. La noticia ha generado conmoción en la región y en redes sociales, aunque las autoridades aún no esclarecen el móvil del ataque ni los responsables.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/08/2026 08:47 AM.
En Espectáculos y editada el 05/08/2026 09:19 AM.