“Si no respetan mi trayectoria, me voy”: Ernesto Laguardia estalla en LCDLF

En medio de las especulaciones sobre una posible intervención quirúrgica de rodilla, la información más relevante hoy proviene de una supuesta disputa entre Ernesto Laguardia y la producción de La Casa de los Famosos México 2026. Según la cuenta de Instagram elleoncito01, el actor habría manifestado su descontento en el confesionario tras una conversación con sus compañeros Arantza y Ximena, declarando: “Si no respetan mi trayectoria, me largo; a mí no me importa”.
El comentario, que no fue difundido oficialmente por el programa, ha generado un intenso debate en redes sociales, donde seguidores exigen que el “leoncito” reciba el mismo tiempo de cámara que el resto de los participantes. La publicación sugiere que la diferencia no está relacionada con su lesión, sino con la percepción de que las cámaras lo han dejado fuera de foco.
El accidente que sufrió Laguardia —un choque de moto que le provocó una lesión en la rodilla— ya había sido relatado por el propio actor dentro del reality. Aseguró que, aunque pudo caminar, la protección ortopédica le ha limitado la participación plena en algunas pruebas. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción descartan que la condición médica sea la causa de una posible salida anticipada.
Una lista filtrada en redes indica que Ernesto podría ser uno de los últimos artistas en abandonar la casa, posiblemente en la semana 11 del programa. De confirmarse la salida, sería la primera vez que un concursante de la talla de Laguardia abandona el reality por motivos de conflicto interno.
Mientras tanto, el actor mantiene abiertas sus opciones: en declaraciones previas había mencionado que no descarta regresar a su programa anterior, Hoy, o incluso reincorporarse al reality si se resuelven sus diferencias con la producción.