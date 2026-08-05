“Si no respetan mi trayectoria, me voy”: Ernesto Laguardia estalla en LCDLF

...

El actor Ernesto Laguardia habría tenido una fuerte diferencia con la producción del reality, lo que podría forzar su salida antes de la semana 11, pese a que su rodilla no representa un impedimento médico inmediato.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/08/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 05/08/2026 09:06 AM.