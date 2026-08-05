Jared Leto queda fuera de Assassination tras acusaciones de abuso sexual en su contra

Jared Leto, quien había avanzado en negociaciones para protagonizar el thriller político Assassination (2025), fue retirado del proyecto tras la publicación de acusaciones de abuso sexual en su contra. Fuentes cercanas a la producción informaron a Page Six que los ejecutivos y el propio director Barry Levinson ya conocían los señalamientos antes de iniciar las conversaciones formales, lo que hizo “imposible” continuar con su participación.
El proceso de casting, descrito por una fuente como “un trato cerrado”, se vio truncado cuando la producción decidió no seguir adelante con Leto. Aunque algunos analistas sugieren que el bajo desempeño comercial de Tron: Ares (2025), película de ciencia‑ficción en la que Leto apareció, pudo haber servido como excusa, la verdadera causa parece estar vinculada a las denuncias difundidas por Air Mail y el documental de la BBC Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, donde diez mujeres relataron presuntos episodios de conducta sexual impropia entre 2002 y 2016.
Las acusaciones incluyen agresiones en moteles, amenazas de abuso sexual y relaciones con menores de edad, hechos que la cadena británica afirma haber corroborado con testimonios de familiares y pruebas fotográficas y de mensajería. La policía de Las Vegas confirmó que una supuesta agresión de 2002 nunca fue denunciada ante su departamento, mientras que el LAPD y el Sheriff del Condado de Los Ángeles indican no tener casos abiertos ni investigaciones pendientes contra Leto.
El actor rechazó categóricamente los señalamientos en un comunicado oficial: “Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absolutamente falsas”.
El elenco de Assassination incluye a Jessica Chastain, Al Pacón, Bryan Cranston y Brendan Fraser, y la película narra la historia real de la periodista Dorothy Kilgallen, quien murió en 1965 mientras investigaba el asesinato del presidente John F. Kennedy. La producción había sufrido retrasos previos por una demanda del co‑guionista Nicholas Celozzi, y aunque aún no se ha anunciado un reemplazo para Leto, se espera que el proyecto continúe su desarrollo.
Este caso reaviva la polémica que ha rodeado a Leto a lo largo de su carrera, desde incidentes en el set de Escuadrón Suicida (2016) hasta controversias en Morbius (2022). La ausencia de Leto en Assassination marca un nuevo episodio en la creciente presión que la industria cinematográfica ejerce sobre figuras acusadas de conductas indebidas.