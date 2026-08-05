Jared Leto queda fuera de Assassination tras acusaciones de abuso sexual en su contra

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El actor de 54 años fue retirado del thriller político de Barry Levinson después de que las denuncias de conducta sexual inapropiada en su contra se volvieran “imposibles de ignorar”, según fuentes cercanas a la producción.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/08/2026 09:28 AM.
En Espectáculos y editada el 05/08/2026 09:46 AM.