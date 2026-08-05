Maribel Guardia logra amparo y frena su salida como tutora del hijo de Imelda Garza

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Tras la designación provisional de la periodista Addis Tuñón como tutora del menor, la actriz Maribel Guardia logró un amparo que le permite seguir ejerciendo la tutela mientras se resuelve el proceso judicial. El caso, que involucra a Imelda Garza y al fallecido Julián Figueroa, vuelve a abrir la discusión sobre la idoneidad de los tutores y la notificación adecuada a las partes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/08/2026 08:46 AM.
En Espectáculos y editada el 05/08/2026 09:17 AM.