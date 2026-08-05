Maribel Guardia logra amparo y frena su salida como tutora del hijo de Imelda Garza

Ciudad de México, 5 de agosto de 2026. Un nuevo giro ha sorprendido a la opinión pública en el conflicto de tutela del hijo de la fallecida Imelda Garza y el también fallecido Julián Figueroa. La actriz Maribel Guardia, quien había sido destituida como tutora legal del menor, obtuvo un amparo que, por el momento, le permite mantenerse en el cargo mientras continúan los trámites judiciales.
El proceso se originó en mayo de 2026, cuando un juez designó a la periodista Addis Tuñón como tutora definitiva del niño, tras la solicitud de Imelda Garza para destituir a Maribel Guardia por presuntos incumplimientos en la protección y supervisión del menor. La autoridad judicial abrió una terna de candidatos y seleccionó a Tuñón por su vínculo afectivo con Imelda y por cumplir los requisitos psicológicos y socioeconómicos exigidos.
No obstante, la actriz alegó que nunca recibió notificación oficial de su destitución. Según informó la periodista de VLA, el citatorio para la audiencia se envió a un domicilio distinto al registrado por Maribel en el juzgado, lo que la dejó en estado de indefensión. Ante esta situación, la actriz interpuso un amparo que fue admitido por el tribunal, permitiéndole permanecer como tutora mientras se determina la legalidad de su destitución y el nombramiento definitivo de Addis Tuñón.
En tanto, Addis Tuñón no puede ejercer la tutela de forma efectiva, pese a los comunicados previos que anunciaban su nombramiento. La falta de notificación oficial y la admisión del amparo de Maribel generan incertidumbre sobre quién será el responsable legal del menor una vez concluido el proceso.
El caso también ha puesto en relieve la relación familiar declarada entre Imelda Garza y Addis Tuñón, quienes se presentan como tía y sobrina, aunque no existe confirmación pública de dicho vínculo. Ambas se conocieron en círculos artísticos y, al compartir el apellido Tuñón, comenzaron a referirse públicamente como familiares.
Maribel Guardia, por su parte, emitió una declaración sobre la nueva relación amorosa de Imelda Garza y reiteró su disposición a seguir velando por el bienestar del niño, mientras se esclarecen los procedimientos judiciales.
El proceso sigue abierto y la audiencia que definirá la tutela definitiva está pendiente de notificación. La comunidad espera una resolución que garantice los derechos de educación, salud y bienestar del menor, conforme a la normativa vigente.