Alejandro Fierro responde a las acusaciones tras la muerte de César Gastélum

El influencer y cantante Alejandro Fierro, conocido en redes como Alejandro Frr, se pronunció este miércoles 5 y la madrugada del jueves 6 de agosto después de que su imagen se viralizara en un contexto negativo tras el asesinato de César Gastélum. En tres publicaciones en su canal de difusión de Instagram, Fierro negó rotundamente cualquier participación en el homicidio, calificó de "pendejos" a quienes se hacen pasar por detectives y acusó a los medios de difundir rumores sin fundamento.
Fierro explicó que solo acompañaba a Gastélum para grabar un video y que, al momento del tiroteo, él se encontraba ileso. "No sé quiénes son más pendejos, si los que se creen detectives junto con los medios o los que le creen a toda esa gente", escribió, añadiendo que ya había brindado las explicaciones necesarias a las autoridades y que no volvería a comentar el caso.
El homicidio ocurrió el martes 4 de agosto alrededor de las 20:15 horas, cuando dos hombres armados en motocicleta dispararon contra César Gastélum frente a un restaurante de comida rápida en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Joséfa Ortiz de Domínguez. El ataque quedó registrado en una transmisión en vivo y en cámaras de vigilancia, y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.
En el lugar también se encontraba una tercera persona cuya identidad no ha sido confirmada. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano acordonaron la zona y abrieron una carpeta de investigación, aunque hasta el momento no se ha anunciado ningún detenido.
Tras el hecho, Fierro compartió emotivas fotografías y mensajes en Instagram expresando su dolor por la pérdida de Gastélum, a quien describió como "compadre" y "hermano a cuentagotas". También manifestó que la ola de acusaciones ha generado temor y angustia en su familia.
El caso se suma a una serie de ataques violentos contra creadores de contenido y artistas en México, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad de quienes trabajan en plataformas digitales. Hasta la fecha, no existen pruebas que vinculen a Fierro con la autoría del crimen, y la investigación sigue en curso.