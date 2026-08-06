Alejandro Fierro responde a las acusaciones tras la muerte de César Gastélum

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El creador de contenido y cantante Alejandro Fierro, presente en la escena del homicidio de César Gastélum en Culiacán, emitió tres mensajes en Instagram donde desmiente su supuesta responsabilidad, critica a los medios y asegura haber colaborado con la investigación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 11:40 AM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 11:04 AM.