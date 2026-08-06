A$AP Rocky descarta ser obstáculo y confirma nuevo proyecto musical de Rihanna

En una entrevista concedida a The Jason Lee Show y publicada el miércoles 5 de agosto, A$AP Rocky desmintió la versión que circula en redes sociales según la cual él sería el motivo por el que Rihanna no ha retomado su carrera musical a tiempo completo. El rapero, esposo de la cantante barbadense, afirmó que la decisión de la artista de enfocarse en su maternidad y en proyectos empresariales es propia y que él no ejerce presión alguna para que ella regrese al estudio.
Durante la conversación, Rocky señaló que, en 2025 Rihanna ya había dejado pistas a su fandom, conocido como “The Navy”, sobre un próximo álbum. La cantante habría mencionado en un TikTok que, al salir del estudio, debía cambiarse de ropa para interpretar a uno de sus hijos, insinuando que estaba trabajando en material nuevo, aunque sin revelar detalles concretos.
Los seguidores han conectado esas declaraciones con la esperanza de que el próximo disco llegue pronto. La expectativa se intensificó tras la aparición de Rihanna en la Met Gala 2026 y su inesperada participación vocal durante el concierto del 30.º aniversario de Jay‑Z en Nueva York, eventos que, según analistas, podrían ser parte de una estrategia de re‑engagement con el público.
El último lanzamiento discográfico de Rihanna como solista data de 2016, con el álbum ANTI, que mantuvo dos semanas en la cima del Billboard 200. Desde entonces, la artista ha diversificado su carrera, incursionando en moda, belleza y filantropía, mientras cría a sus dos hijos.
Con la reciente confirmación de Rocky, la comunidad de fans espera que la cantante anuncie oficialmente fechas de lanzamiento y, eventualmente, una gira mundial que marque su regreso a los escenarios.