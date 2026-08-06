A$AP Rocky descarta ser obstáculo y confirma nuevo proyecto musical de Rihanna

...

En una entrevista con The Jason Lee Show, el esposo de Rihanna, A$AP Rocky, negó que él sea la causa del retraso de la cantante y reveló que la artista ya habría insinuado un nuevo álbum para 2025, avivando la expectativa de sus seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 08:58 AM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 09:41 AM.