La Beba responde a acusaciones de complicidad en el asesinato de César Gastélum

La influencer trans La Beba respondió en su cuenta de TikTok a los señalamientos que la acusan de ser cómplice del asesinato del creador de contenido César Gastélum, ocurrido la noche del martes 4 de agosto en el estacionamiento de un local del Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa.
En la transmisión en vivo, un seguidor le informó del crimen; La Beba reaccionó con la frase “¿Qué te pasa? Deja de hacer ese tipo de comentarios. Jamás le desearía a nadie lo que le pasó a él”, negando rotundamente cualquier relación con el ataque.
El hecho quedó registrado por las cámaras de los acompañantes de Gastélum y por la videovigilancia del establecimiento; los videos circularon en redes minutos después, generando gran impacto entre seguidores y creadores de contenido digital.
En los días previos al crimen, ambos aparecieron juntos en videos y fotografías; el 1 y 2 de agosto La Beba publicó en TikTok un clip donde cenan y comparten un ramo de flores, bajo el título “La verdadera cita fresita @labebaa #citafresita”. El texto acompañó al narcocorrido “La Cita Fresita 2.0”.
Tras la muerte de Gastélum, La Beba recibió comentarios acusándola de complicidad. En TikTok respondió: “Se me hace una falta de respeto que estén haciendo este tipo de comentarios” y solicitó que no se difundan señalamientos sin fundamento, reiterando que nunca desearía daño a nadie y que la supuesta “cita” era únicamente una colaboración para contenido digital.
La investigación del homicidio está a cargo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con apoyo de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía. Hasta la fecha no se ha detenido a ningún sospechoso ni se ha identificado públicamente a los agresores.