La Beba responde a acusaciones de complicidad en el asesinato de César Gastélum

...

La influencer trans La Beba utilizó TikTok para negar cualquier vínculo con el homicidio del creador de contenido César Gastélum, ocurrido el 4 de agosto en Culiacán, y pidió que no se difundan señalamientos sin fundamento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 03:45 PM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 01:54 PM.