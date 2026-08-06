Bella Thorne revela que Disney creó su supuesta rivalidad con Zendaya

Durante su participación en el podcast Call Her Daddy, la actriz Bella Thorne confirmó que la rivalidad que se le atribuyó con Zendaya en los inicios de sus carreras fue, en gran medida, una construcción del entorno de Disney Channel. Según Thorne, la producción de Shake It Up alimentaba una competencia constante entre ambas, comparándolas y presionándolas para que lucharan por el protagonismo, bajo la premisa de que solo había espacio para una mujer en la cima.
Thorne explicó que, en la primera temporada, la presión impidió que surgiera una amistad con Zendaya. Sin embargo, el punto de inflexión llegó durante la grabación del crossover con Good Luck Charlie, cuando ambas aprovecharon un receso para conversar a solas fuera del set. En esa charla, descubrieron que compartían las mismas inquietudes y presiones, lo que les permitió aclarar malentendidos y dejar atrás la tensión.
A partir de ese momento, la relación entre las dos jóvenes actrices se volvió más cercana y de mutuo respeto, manteniéndose a lo largo del resto de la serie. Aunque sus trayectorias divergieron —Zendaya se consolidó como una de las figuras más prominentes de Hollywood y Thorne se orientó hacia proyectos independientes—, ambas mantienen un vínculo de cariño y admiración.
Las declaraciones de Thorne reavivan el debate sobre las dinámicas de competencia que la industria del entretenimiento impone a sus estrellas infantiles. Otros ex‑figuras de Disney Channel han señalado en ocasiones similares la presión de ser comparadas y la escasez de espacios para que varias jóvenes talentos sobresalgan simultáneamente.