Bella Thorne revela que Disney creó su supuesta rivalidad con Zendaya

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En el podcast Call Her Daddy, Bella Thorne reveló que la supuesta enemistad con Zendaya fue fomentada por la producción de 'Shake It Up', y contó cómo un encuentro fuera del set les permitió superar la presión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 09:09 AM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 10:26 AM.