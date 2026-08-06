Cambian las reglas de nominación en LCDLF: así serán los votos

...

La Casa de los Famosos introduce una nueva dinámica de nominación: además de los dos puntos habituales, cada habitante deberá asignar tres puntos a un tercer concursante, lo que podría redefinir alianzas y estrategias antes de la gala del 5 de agosto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 08:56 AM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 09:27 AM.