Cambian las reglas de nominación en LCDLF: así serán los votos

La Casa de los Famosos (LCDLF) modificará la mecánica de nominación en la gala del miércoles 5 de agosto. Tras la tradicional entrega de dos puntos a dos compañeros, La Jefa anunciará que cada habitante deberá añadir un tercer voto con tres puntos a otro participante.
Esta medida, revelada por los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice al cierre de la gala de presupuesto del martes 4 de agosto, busca poner a prueba la reacción de los concursantes bajo presión y revelar posibles traiciones dentro de las alianzas establecidas.
Los cambios se aplicarán durante la transmisión en vivo a las 22:00 horas por Canal 5, Las Estrellas y ViX Premium, quienes podrán seguir la pre‑gala y la post‑gala las 24 horas del día.
Con la nueva regla, la segunda nominación de la temporada podría alterar significativamente el rumbo del juego: los habitantes deberán replantear sus estrategias en tiempo real para evitar quedar entre los seis nominados que competirán por permanecer una semana más dentro de la casa.
Los resultados de la votación se conocerán al final de la gala, momento en el que se anunciará quiénes acumularon más puntos y enfrentarán la posible expulsión.