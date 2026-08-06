"Cazafantasmas" a la granja: Carlos Trejo entra al reality más polémico

Después de varios días de incertidumbre y rumores, la producción de La Granja VIP reveló al primer participante confirmado para su segunda edición: Carlos Trejo, reconocido investigador de fenómenos paranormales y autor del libro Cañitas. El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales del programa, acompañando el mensaje de Trejo con un video en el que el “cazafantasmas” declaró que no piensa pasar desapercibido dentro de la granja.
Con esta confirmación, se despeja parte del misterio que rodeaba al elenco de La Granja VIP 2. Trejo, conocido por su estilo polémico y su presencia mediática, promete generar momentos de alta tensión y debate entre los concursantes y la audiencia.
El reality, que regresa el próximo domingo 6 de septiembre, reunirá a celebridades que competirán en pruebas de resistencia, nominaciones y eliminaciones, con el objetivo de conquistar al público y alzar el codiciado “Gallo de Oro”. La primera edición contó con 16 participantes, entre los que destacaron Alfredo Adame (ganador), Eleazar Gómez (subcampeón) y César Doroteo “Teo” (tercer lugar).
El programa se transmitirá en horario estelar por la cadena Grupo Milenio, y se espera que la incorporación de Carlos Trejo aporte un nuevo nivel de dramatismo y controversia a la competencia. Los seguidores del reality ya especulan si el investigador será capaz de adaptarse a la vida rural y superar los retos físicos y emocionales que plantea la granja.
Con la fecha de estreno anunciada y el primer integrante confirmado, la expectativa por La Granja VIP 2 aumenta, marcando el inicio de una temporada que promete ser “doblemente animal”.