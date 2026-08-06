"Cazafantasmas" a la granja: Carlos Trejo entra al reality más polémico

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El investigador paranormal Carlos Trejo se integra al elenco de La Granja VIP 2, la nueva temporada del reality que se estrenará el 6 de septiembre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 03:01 PM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 01:44 PM.