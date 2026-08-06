Cynthia Klitbo reprende a Yahir por el ruido en la cocina de La Casa de los Famosos México 2026

Durante la transmisión del programa de realidad La Casa de los Famosos México 2026, la actriz Cynthia Klitbo confrontó al cantante Yahir por hablar en voz alta mientras se encontraba en la cocina, advirtiendo que el ruido se escuchaba hasta su habitación, el llamado cuarto Ibiza. “Se escucha hasta mi cuarto, entonces voy a dormir un rato, me voy a poner los audífonos”, declaró Klitbo, refiriéndose a los audífonos provistos por la producción para mitigar el ruido de los ronquidos de los compañeros.
Yahir tomó el regaño con humor, comentando que siempre le toca ser reprendido y que, a pesar del volumen, la actriz no se percató de que se le había quemado el huevo del desayuno: “Hombre, estoy regañado, chingada, qué bueno que no se enteró que se me quemó el huevo”. La compañera Ximena Herrera también reaccionó de forma jocosa, describiendo que se quedó “tiesa” al ver a Klitbo acercarse.
Posteriormente, Yahir relató a Ese Pérez que el motivo de la reprimenda fue únicamente el exceso de conversación en la cocina. Pérez, a su vez, bromeó sobre la sensibilidad de Klitbo a los ruidos, comparándola con los ronquidos de los demás participantes.
El episodio se inserta en un historial de conflictos que la actriz ha acumulado en menos de dos semanas de encierro. Entre los roces más destacados se encuentran: