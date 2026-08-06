Cynthia Klitbo reprende a Yahir por el ruido en la cocina de La Casa de los Famosos México 2026

...

La actriz Cynthia Klitbo perdió la paciencia con el cantante Yahir dentro de La Casa de los Famosos México 2026, al criticar el volumen de su conversación en la cocina que, según ella, se escuchaba hasta su cuarto. El intercambio, que terminó en tono humorístico, se suma a una serie de roces que la actriz ha protagonizado en los primeros días del programa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 09:00 AM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 09:55 AM.