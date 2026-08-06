¡Escándalo en Miss USA! Quitan la corona a Brittany Boltinhouse por polémicas publicaciones

El miércoles 5 de agosto, Brittany Boltinhouse fue despojada del título de Miss North Carolina USA, apenas cinco semanas después de haberlo obtenido, luego de que se difundieran en redes sociales publicaciones con lenguaje racial ofensivo que datan de 2017 a 2019.
La organización A Blaize Productions, responsable de la licencia estatal del certamen, anunció que la medida se tomó tras una "revisión exhaustiva de información recientemente descubierta" y múltiples conversaciones con Miss USA Organization. En un comunicado, la entidad precisó que la decisión no se tomó a la ligera y que buscaba preservar la integridad del título y los valores de la organización.
Thom Brodeur, presidente y director ejecutivo de Miss USA, confirmó la destitución y enfatizó que la organización no tolera racismo, homofobia, transfobia ni lenguaje que menoscabe la dignidad humana. Brodeur señaló que la conducta de Boltinhouse no fue un hecho aislado, sino una serie de actos sostenidos en el tiempo, lo que justificó la medida adoptada.
Las publicaciones reemergidas mostraban a la concursante, bajo el nombre de usuario "Sosa the Stallion", empleando una palabra racial ofensiva. Boltinhouse, de ascendencia hondureña y mexicana, presentó una disculpa pública, reconociendo su responsabilidad y expresando su arrepentimiento, aunque la organización consideró que la disculpa no revertía el daño causado.
Antes de su coronación el 28 de junio, Boltinhouse había sido Miss Wilmington USA y era empresaria propietaria de dos compañías de pisos y césped artificial en Wilmington. Su victoria había sido histórica: primera mujer de origen hondureño y primera mujer casada en obtener el título estatal.
Tras la destitución, el título recayó en Myla Hadley, quien quedó como primera finalista en el certamen de junio. Hadley asumirá la representación de Carolina del Norte en la 75ª edición de Miss USA, programada para el 24 de agosto en Miami, Florida, y manifestó su compromiso con la seriedad y el prestigio que conlleva el galardón.