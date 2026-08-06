¡Escándalo en Miss USA! Quitan la corona a Brittany Boltinhouse por polémicas publicaciones

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Brittany Boltinhouse, de 27 años, perdió el título de Miss North Carolina USA tras la reaparición de publicaciones con contenido racista entre 2017 y 2019. La decisión, tomada por A Blaize Productions en coordinación con Miss USA Organization, subraya la intolerancia de la entidad hacia cualquier forma de discriminación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 10:50 AM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 11:39 AM.