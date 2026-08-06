Confirman la ruptura definitiva entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides

Según informó la revista Quién el pasado 5 de agosto, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides concluyeron su relación sentimental de forma definitiva. La publicación señaló que la decisión se tomó hace algunos meses, aunque no precisó la fecha exacta ni los detalles del proceso.
La ruptura se habría producido bajo los principios de respeto, cariño y admiración mutua, y se mantuvo en un marco de discreción para evitar polémicas. Ambos actores agradecieron a sus seguidores el apoyo recibido a lo largo de su historia y manifestaron que la separación responde a que cada uno atraviesa etapas distintas, tanto en el ámbito profesional como personal.
El romance de la pareja se originó en 2017 durante la grabación de la serie "La bella y las bestias" y se confirmó públicamente a principios de 2018. Tras una primera ruptura a finales de 2019, retomaron su noviazgo en 2021, experimentando altibajos que incluyeron procesos de terapia individual y de pareja. Volvieron a mostrarse en público en 2025 y compartieron detalles de su historia en un podcast a inicios de 2026.
El anuncio de la ruptura definitiva no ha sido acompañado de declaraciones de los actores, quienes prefieren mantener la privacidad del proceso. La información proviene exclusivamente de la confirmación de la revista Quién, que asegura haber verificado la noticia antes de publicarla.