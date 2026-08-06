Confirman la ruptura definitiva entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides

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La revista Quién confirmó que los actores Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides terminaron su vínculo sentimental de manera definitiva hace varios meses. La separación se dio en buenos términos, bajo una dinámica de respeto, cariño y discreción, sin que ninguno de los dos haya emitido declaraciones públicas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 09:02 AM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 10:33 AM.