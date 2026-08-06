Fallece Felipe “Lipe” Gutiérrez, bajista fundador del grupo Tequila, a los 68 años

El bajista y cofundador del legendario grupo de rock español Tequila, Felipe Gutiérrez, alias Felipe Lipe, falleció el pasado martes 4 de agosto en la localidad toledana de Ocaña, a los 68 años de edad. La noticia fue confirmada por su compañero de banda Ariel Rot a través de sus redes sociales, y corroborada por diversas agencias de información.
Lipe formó parte del núcleo original de Tequila, banda creada en 1976 por los argentinos Alejo Stivel y Ariel Rot, junto a Julián Infante (guitarra) y Manolo Iglesias (batería). El grupo se consolidó en la España postfranquista, lanzando cuatro discos entre 1978 y 1981: Matrícula de honor, Rock and Roll, Viva Tequila y Confidencial. Sus canciones –"Salta", "Rock and Roll en la plaza del pueblo", "Quiero besarte" y "Me vuelvo loco"– siguen siendo himnos de la generación que vivió la Movida madrileña.
Felipe Lipe nació en 1958 y se crió en Madrid en una familia amante de la música; su hermano Rafa Gutiérrez es guitarrista de los Hombres G. Inició su carrera en la Spoonful Blues Band antes de fundar Tequila. Tras la disolución de la banda en 1983, Lipe creó la "Felipe Lipe Tequila Band" como tributo a su legado.
En el documental Tequila, sexo, drogas y rock and roll (2022), dirigido por Álvaro Longoria, Lipe relató los conflictos internos que surgieron cuando la distribución de derechos de autor dejó de ser equitativa, generando tensiones entre los miembros. Además, el músico había enfrentado problemas de adicción a la heroína y al alcohol; estudió psicología y trabajó como psicoterapeuta con drogodependientes, apoyándose en su propia experiencia para ayudar a otros.
Con la muerte de Lipe, el grupo Tequila pierde a su último integrante activo; solo quedan vivos Alejo Stivel y Ariel Rot. Los demás miembros, Julián Infante (1994) y Manolo Iglesias (2000), fallecieron a causa del sida.
El legado de Felipe Lipe permanece en la historia del rock español, tanto por su aporte musical como por su labor social en la rehabilitación de adictos.