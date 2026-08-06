Fallece Felipe “Lipe” Gutiérrez, bajista fundador del grupo Tequila, a los 68 años

...

El músico español Felipe Gutiérrez, conocido como Felipe Lipe, murió el 4 de agosto en Ocaña, Toledo. Fue bajista y miembro fundador de la icónica banda de rock Tequila, cuyo legado marcó la Movida madrileña.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 11:20 AM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 11:02 AM.