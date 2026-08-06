Familia de Pérez Hilton confirma que puede comunicarse tras autolesión; se mantiene la esperanza

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La familia del bloguero y personalidad mediática confirmó que Pérez Hilton, tras su hospitalización en Miami por una autolesión en vivo, ya puede comunicarse, lo que brinda esperanza en medio de una situación extremadamente difícil. Autoridades, representantes y colegas expresaron su apoyo y solicitaron privacidad mientras el artista se recupera.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/08/2026 11:51 AM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 11:07 AM.