Familia de Pérez Hilton confirma que puede comunicarse tras autolesión; se mantiene la esperanza

La familia de Pérez Hilton anunció que el bloguero, cuyo nombre real es Mario Lavandeira, ya puede comunicarse después de haber sido hospitalizado en el área de Miami tras una transmisión en vivo en TikTok donde se autolesionó. El comunicado publicado en su sitio oficial señaló que esta señal "nos ha dado esperanza a nuestra familia" y agradeció la compasión y el apoyo recibido.
El comunicado, atribuido a familiares y al equipo del artista, describió la situación como "increíblemente difícil y emotiva" y pidió oraciones, comprensión y gracia mientras continúa su recuperación. "Su humanidad compasiva durante este momento desgarrador ha significado más de lo que las palabras pueden expresar", se lee en el mensaje.
El director ejecutivo de Golden Artists Entertainment, Dante Rusciolelli, confirmó a NBC News que no hay información adicional confirmada sobre la condición del bloguero y reiteró que el enfoque sigue siendo la salud, la recuperación y la privacidad de la familia. Por su parte, Chris Booker, copresentador del The Pérez Hilton Podcast with Chris Booker, manifestó en Instagram su apoyo y señaló que el futuro del programa está "por definirse" mientras todos se concentran en la salud del artista.
El incidente ocurrió cuando la Oficina del Sheriff del condado de Miami‑Dade respondió a llamadas de espectadores que alertaron sobre una transmisión en la que Hilton aparecía cubierto de sangre, con cortes visibles y un cuchillo. Los agentes localizaron la residencia, aplicaron una estrategia de desescalada y, posteriormente, el bloguero fue trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica. La cuenta de TikTok del artista fue suspendida tras el suceso.
Pérez Hilton, de 48 años, es padre soltero de tres hijos menores de 14 años, nacidos por gestación subrogada, y había regresado recientemente a Miami después de vivir tres años y medio en Las Vegas. En marzo, había relatado una hospitalización previa por complicaciones de una gripe que derivaron en úlcera, perforación, sepsis y problemas cardíacos.
Las autoridades y los representantes del artista reiteran la necesidad de respetar la privacidad y la recuperación del bloguero, mientras la comunidad y sus seguidores continúan enviando mensajes de apoyo y esperanza.