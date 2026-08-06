Así fue la despedida de César Gastélum, el influencer asesinado mientras transmitía

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Las fotos del homenaje a César Gastélum, creador de contenido fallecido tras un ataque armado durante una transmisión en vivo, se viralizaron en redes sociales, mostrando arreglos florales y el retrato del fallecido. La familia no ha emitido declaraciones y la investigación sigue abierta.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 02:30 PM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 12:41 PM.