Así fue la despedida de César Gastélum, el influencer asesinado mientras transmitía

Las primeras fotografías del funeral de César Gastélum, influencer asesinado mientras transmitía en vivo, comenzaron a circular este jueves en distintas plataformas digitales. En la primera imagen, compartida por Alejandro Fierro —quien acompañaba a Gastélum al momento del ataque— se observa un amplio arreglo floral de rosas rojas con un listón que lleva la inscripción "Tu compadre Alejandro Fierro", como muestra de despedida.
La segunda foto muestra el retrato de César Gastélum colocado sobre un caballete, rodeado de arreglos florales blancos dentro del recinto donde se llevan a cabo los servicios funerarios. Hasta el momento, la familia del creador de contenido no ha emitido información adicional ni ha ofrecido declaraciones públicas sobre la ceremonia.
El asesinato de Gastélum ocurrió cuando, junto a Alejandro Fierro, realizaba una transmisión en vivo que fue interrumpida por un ataque armado. El hecho fue captado parcialmente por la transmisión, generando una fuerte reacción en redes sociales y una amplia cobertura mediática. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.
En los días posteriores, Alejandro Fierro respondió a las acusaciones que surgieron en redes, rechazando cualquier señalamiento de complicidad y asegurando que también fue víctima del ataque. Fierro explicó que había acompañado a César únicamente para una grabación y lamentó profundamente la pérdida de su amigo cercano.