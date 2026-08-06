Galilea Montijo rompe el silencio y explica por qué cambió su rostro

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En una entrevista para el podcast “Bajo la Piel”, la conductora Galilea Montijo explicó que un levantamiento de ceja, combinado con la extracción de glándulas del cuello, provocó una quemadura de segundo grado, daño nervioso y deformaciones faciales. El caso, atendido por la doctora María del Mar Guerra y su equipo, ha generado controversia tras su aparición en “La Casa de los Famosos México 2026”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 09:07 AM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 10:12 AM.