"Papa sin sal": Gema Garoa destroza a Yanet García y aviva la guerra en LCDLFMX

La tensión volvió a estallar en La Casa de los Famosos México cuando Gema Garoa, sin filtros, describió a Yanet García como “una papa sin sal”. La frase surgió en una charla con sus compañeras de casa, Flor Vigna y Arantza Ruiz, y rápidamente se viralizó en redes.
Garoa dejó claro que no tiene interés en forjar una amistad con la regiomontana, diciendo: “¿Has probado una papa sin sal? Bueno, entonces no es mi tipo de amiga. Nunca lo sería afuera, ¿por qué lo va a ser aquí?”. La declaración se dio justo después del miércoles de nominación, en el que quedaron en riesgo de abandonar la competencia Gema Garoa, Memo Schutz, Ximena Herrera, Masad Altamimi y Ernesto Laguardia.
En la misma conversación, la actriz explicó que nunca ha votado contra Yanet, pese a sus diferencias: “La gente tiene que saber que no me va a ganar a mí, no le tengo coraje… primero estoy yo y lo que yo pienso”. Añadió que, aunque Yanet le haya sido grosera o la haya ignorado, no le preocupa nominarla o no.
Garoa subrayó que el distanciamiento con Yanet ya no es solo una estrategia del juego: “Para mí ya sí fue personal. Ni la nominé la vez pasada ni esta”. Cuando Arantza Ruiz insinuó una posible rivalidad, Garoa respondió que no la percibe como tal, aunque admitió que la actitud de Yanet la ha convertido en un asunto personal.
La actriz también rechazó la idea de acercarse a la influencer por conveniencia: “Nunca lo sería afuera, ¿por qué lo va a ser aquí? No, me doy un tiro”. Arantza, por su parte, señaló que su objetivo es mantener una relación cordial.
Este conflicto podría influir en las próximas decisiones dentro de la casa, ya que las alianzas se redefinen semana a semana y cada voto adquiere mayor peso. Desde los primeros días del programa, Garoa y Yanet han protagonizado desencuentros, falta de comunicación y estrategias opuestas, acentuados por la cercanía de Yanet con Flor Vigna.
Tras la gala de nominación, la atención se centra en la eliminación del próximo domingo, cuando uno de los nominados abandonará la competencia. La salida de cualquiera de ellos podría modificar el equilibrio de poder y las alianzas dentro del reality.
Las declaraciones de Gema Garoa llegan en un momento de alta tensión, y será relevante observar si Yanet García responde o si el conflicto permanece en el terreno de las conversaciones internas. De cualquier forma, la polémica ya está sobre la mesa y el desenlace del domingo podría redefinir el tablero de La Casa de los Famosos México.