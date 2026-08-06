"Papa sin sal": Gema Garoa destroza a Yanet García y aviva la guerra en LCDLFMX

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La actriz Gema Garoa desató una nueva polémica al calificar a Yanet García de “papa sin sal” durante una conversación con Flor Vigna y Arantza Ruiz, intensificando la tensión que ya se vivía en la Casa tras la nominación del miércoles.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 12:20 PM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 11:12 AM.