James Haven, hermano de Angelina Jolie, se declara gay a los 53 años y llama al amor sobre el miedo

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El actor James Haven, hijo de Jon Voight y hermano de Angelina Jolie, reveló públicamente su homosexualidad en una transmisión en vivo el 6 de agosto, compartiendo una emotiva carta y pidiendo que su familia y la sociedad elijan el amor y la comprensión sobre el miedo y el juicio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 05:17 PM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 02:32 PM.