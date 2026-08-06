James Haven, hermano de Angelina Jolie, se declara gay a los 53 años y llama al amor sobre el miedo

El 6 de agosto, James Haven, de 53 años, anunció abiertamente su homosexualidad durante una transmisión en vivo en el Substack de su exesposa, Romi Imbelli. "Soy gay", declaró el actor mientras Imbelli reaccionaba con entusiasmo, marcando un momento de gran resonancia mediática.
Durante el livestream, Haven leyó una carta personal en la que relató su proceso de aceptación. Recordó su infancia obsesionada con las princesas de Disney, el uso clandestino de brillantina y rímel, y la sensación de magia que le permitía ser él mismo, aunque sin contar con el lenguaje necesario para explicarlo.
El actor también describió las presiones sociales que enfrentó al crecer: "Me pregunté si ese brillo era algo que tenía que ocultar para ser aceptado por los chicos ‘normales’ que me rodeaban. Como tantos niños gay, aprendí a cuestionarme partes de mí mismo mucho antes de aprender a celebrarlas".
Haven subrayó que su decisión de hablar públicamente no implica un cambio de identidad, sino el cansancio de vivir oculto. "Salir del clóset no se trata de convertirse en alguien nuevo, sino de permitir que todos conozcan a la persona que siempre ha estado aquí", afirmó, y añadió: "Espero que mi familia y otros puedan elegir el amor sobre el miedo, la comprensión sobre el juicio y la conexión sobre las creencias que quizás nos han mantenido separados".
La revelación surgió tras la anulación de su matrimonio con Imbelli en marzo de 2025. La pareja, que se había casado en agosto de 2024 y separado apenas 15 días después, se reconectó y fue entonces cuando Haven confesó su orientación sexual a su exesposa.
Imbelli, tras el livestream, publicó en Instagram un mensaje explicando su papel en el proceso: "Esta historia nunca fue solo mía. Era nuestra. No estaba aquí para exponer a alguien a quien amo, sino para ayudar a liberar a alguien". Añadió que el perdón, la gracia y el amor incondicional los habían llevado a ese momento y pidió compasión para Haven mientras avanza con la cabeza en alto.
James Haven se retiró de la actuación en 2013 y, desde entonces, ha mantenido un perfil discreto. Actualmente colabora con Imbelli en la adaptación televisiva del libro de ella, proyecto que planea dirigir.
El contexto familiar del actor es amplio y conocido. Creció junto a su hermana Angelina Jolie bajo el cuidado de su madre, Marcheline Bertrand, después de que su padre, Jon Voight, abandonara el hogar cuando Jolie tenía apenas seis meses. Bertrand dejó su carrera para criar a sus hijos, fortaleciendo el vínculo entre los tres.
Haven debutó en la pantalla en "Gia" (1998), protagonizada por su hermana, y dos años después compartió escena con ella en un episodio que generó gran cobertura mediática tras un beso en los labios durante una fiesta de los Premios Óscar. La muerte de Bertrand en 2007 y los posteriores altibajos en la relación de Jolie con su padre, Jon Voight, han sido parte del trasfondo familiar que ha influido en la vida de James.
En los últimos años, la relación entre Jolie y Voight se ha tensado por las posturas políticas del actor, especialmente su cercanía con la administración Trump y sus declaraciones sobre el conflicto en Oriente Medio, en las que acusó a Jolie de estar influenciada por personas antisemitas. A pesar de ello, Jolie ha mantenido una postura de respeto, deseándole lo mejor a su padre sin comentar públicamente sobre él.
La declaración de James Haven se inscribe en un contexto más amplio de visibilidad LGTB+ en el mundo del espectáculo y plantea un llamado a la sociedad mexicana y global para que el amor y la comprensión prevalezcan sobre el miedo y el prejuicio.