Jim Carrey protagonizará la adaptación live‑action de Los Supersónicos, confirma Warner Bros.

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Warner Bros. Discovery reveló en su carta trimestral a accionistas que Jim Carrey será el protagonista de la esperada película de acción real basada en la serie animada “Los Supersónicos”. El proyecto, que lleva más de veinte años en desarrollo, está programado para estrenarse “más allá de 2027”, aunque aún no cuenta con fecha definitiva.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 02:50 PM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 01:40 PM.