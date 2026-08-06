Jim Carrey protagonizará la adaptación live‑action de Los Supersónicos, confirma Warner Bros.

En la carta trimestral a sus accionistas correspondiente al segundo trimestre de 2026, Warner Bros. Discovery confirmó oficialmente que Jim Carrey encabezará la adaptación live‑action de la icónica serie animada de Hanna‑Barbera, “Los Supersónicos”. La información, publicada por primera vez por la compañía, marca el fin de meses de especulaciones sobre el actor que interpretará a George Jetson, el patriarca de la familia futurista.
El proyecto, que ha sido perseguido por el estudio durante más de dos décadas, figura en el calendario interno con la etiqueta “más allá de 2027”. No obstante, la mención de Carrey es la única confirmación concreta; la carta guarda silencio respecto al director y al resto del equipo creativo, aunque en octubre de 2025 se reportó que Colin Trevorrow, director de Jurassic World, estaba en conversaciones para dirigir y coescribir el guion junto a Joe Epstein.
“Los Supersónicos” fue creada por William Hanna y Joseph Barbera en 1962 y se convirtió en la primera serie animada en color emitida en horario estelar por ABC. La familia Jetson —George, Jane, sus hijos Elroy y Judy, el perro Astro y la robot doméstica Rosie— vivía en una ciudad flotante repleta de autos voladores y dispositivos automatizados, ofreciendo una visión optimista del futuro. A diferencia de su contemporánea “Los Picapiedra”, la serie fue cancelada tras una sola temporada, aunque se produjeron nuevos episodios en los años 80 y un largometraje en 1990.
La historia de intentos fallidos para llevar a la pantalla grande a los Jetson es extensa. En 2003 Adam Shankman estuvo vinculado al proyecto; en 2007 Robert Rodríguez exploró una versión en CGI; más tarde Conrad Vernon, director de La fiesta de las salchichas, tomó las riendas; e incluso ABC encargó un piloto de acción real producido por Robert Zemeckis, que nunca se materializó. Ninguna de esas versiones llegó a concretarse.
Para Jim Carrey, el papel de George Jetson representa un giro respecto a los personajes de maquillaje extremo que ha interpretado, como el Grinch o el personaje de El show de Truman. Carrey admitió que el proceso de maquillaje para “El Grinch” fue tan agotador que estuvo a punto de abandonar el rodaje. Tras un retiro autodeclarado en 2022, el actor regresó al cine con Sonic 3 (diciembre 2024), película que acumuló más de 6 000 millones de dólares en taquilla mundial. En la promoción de esa cinta, Carrey explicó que su regreso fue motivado tanto por la oportunidad de interpretar a un “genio” como por la necesidad económica.
La etiqueta “más allá de 2027” asignada por Warner Bros. no equivale a una luz verde definitiva; el proyecto permanece en fase de desarrollo, al igual que otras películas anunciadas por el estudio, como la precuela de Ocean’s Eleven con Bradley Cooper y Margot Robbie, la nueva entrega de la saga Matrix y Aegon’s Conquest, derivada de Game of Thrones. Los seguidores de la serie y los aficionados al cine de ciencia‑ficción deberán esperar a que el estudio confirme una fecha de estreno concreta.