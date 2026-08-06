Lucero descarta dueto con Lucerito y apuesta por la independencia artística de su hija

La cantante Lucero Mijares confirmó que, pese a la expectativa del público, no grabará un dueto con su hija Lucerito Mijares. En una entrevista para Imagen Televisión explicó que el objetivo es que la joven consolide su carrera en solitario y sea reconocida por sus propios méritos.
“Voy a decir la verdad, a mí me gustaría mucho que ella, y a ella también le gustaría, no es algo que yo haya ideado sola, pues que siga su camino, que empiece a formar y a andar con su propio proyecto y que, en sentido figurado, como artista, que se despegue un poco de sus papás”, manifestó Lucero.
Ambas acordaron que, por ahora, lo más importante es que Lucerito construya una identidad artística propia antes de emprender un proyecto conjunto. Los padres, Lucero y Manuel Mijares, seguirán acompañándola, pero confían en que la joven ya posee la fuerza, la voz y el talento necesarios para lanzar su propio proyecto y dejar de cantar exclusivamente con sus progenitores.
Durante la entrevista, la artista también fue cuestionada sobre la rumorosa posibilidad de una gira con Yuri, tras la insinuación de la cantante veracruzana en uno de sus conciertos. Lucero respondió entre risas: “Ay, la güera… ya no andes diciendo, güera. Estaría increíble. Si se arma, yo digo que sí se va a armar”.
Por otro lado, Lucero anunció que está trabajando en su próximo álbum, “Fuertes declaraciones”, que incluirá nuevos temas que presentará en los próximos meses. La cantante reflexionó sobre la evolución de sus interpretaciones a lo largo de los años, señalando que la experiencia le permite conectar de forma distinta con las canciones: “Vas creciendo, vas evolucionando y madurando, te vas volviendo literalmente más experimentada”.