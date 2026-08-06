Lucero descarta dueto con Lucerito y apuesta por la independencia artística de su hija

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En entrevista con Imagen Televisión, Lucero explicó que no grabará un dueto con su hija Lucerito Mijares para que la joven construya su propia identidad musical, y comentó la posibilidad de una gira con Yuri y el próximo álbum “Fuertes declaraciones”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 05:03 PM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 02:20 PM.