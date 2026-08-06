"No pude perdonar": Marichelo Puente revela la razón de su divorcio con D’Alessio

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La actriz y empresaria mexicana puso fin a su matrimonio de quince años tras detectar múltiples engaños de su esposo, el músico Jorge D’Alessio. En una entrevista exclusiva con la revista Caras, Puente explicó el proceso de ruptura, el impacto en sus hijos y su nuevo proyecto personal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 01:00 PM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 11:18 AM.