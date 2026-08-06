"No pude perdonar": Marichelo Puente revela la razón de su divorcio con D’Alessio

Marichelo Puente, actriz y empresaria, confirmó que puso término a su matrimonio con el músico Jorge D’Alessio después de quince años de convivencia y dieciséis de relación, al descubrir una serie de infidelidades que, según ella, no pudo perdonar.
En una entrevista exclusiva para la revista Caras, la artista explicó que la decisión no fue repentina; “esto viene de muchas cosas atrás como pareja”. Señaló que la confianza rota fue el factor definitivo: “Cuando la confianza se rompe, pues ya no hay más”.
Puente relató que, tras percibir una desconexión, confrontó a D’Alessio y él le confesó los engaños. No se trató de un solo episodio, sino de un cúmulo de situaciones que se fueron acumulando, agravadas por el estilo de vida de giras y presentaciones.
El proceso de separación fue doloroso. “No fue fácil, fue un matrimonio de 15 años, de 16 juntos y muchísimos más de amigos. Me costó trabajo, llegué hasta el fondo, pero así lo decidí yo”, afirmó. La actriz recurrió a terapia y a momentos de introspección para decidir su futuro, describiendo la ruptura como “agarrar la perla” y “encargarse de mí”.
La familia quedó compuesta por tres hijos: Ana Paula, Santiago y Patricio. Puente explicó que dos de ellos anticiparon la ruptura, mientras que el menor tuvo más dificultades para asimilar la nueva dinámica. A pesar del conflicto, mantiene una relación cordial con D’Alessio, centrada en el bienestar de los menores.
Tras el divorcio, formalizado hace dos meses, Puente redirigió su energía a proyectos propios, entre ellos el podcast “Tenemos que hablar”, dirigido a personas que atraviesan procesos similares. Declara haber recuperado una versión de sí misma más fuerte y madura, sin descartar la posibilidad de volver a enamorarse, pero manteniendo la convicción de que es posible construir relaciones sanas después de una ruptura.